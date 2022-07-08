Ширко упал в штрафной «Зенита» после борьбы с защитником, трибуны вскричали, но судья не стал давать пенальти. Сам Ширко тоже не спорит.
«Спартак» забил, но из офсайда! Головской нанес удар, мяч ударился в Баженова, тот подхватил снаряд и отправил в сетку, но из положения «вне игры».
Олег Романцев в эфире «Матч ТВ»:
«Переигрывает ли нас «Зенит» тактически? Они бегают хорошо, все свеженькие, помоложе, и у них больше замен. Сейчас имеет значение физическая готовность. Тактически они обороняются всей командой, здесь ничего нового они нам преподать не могут.
В такой ситуации придумать что-то сложно.
Почему Титов и Аленичев играют без замен? У нас больше никого нет. Только больной Мор и очень уставший Шмаров. Жалко пацанов, но я вместо них на поле выйти не могу».
Тимощук на левом фланге набрал сумасшедшую скорость и исполнил диагональ на Кержакова. Тот вышел один на один и попытался перекинуть Филимонова, но вратарь длиннющей рукой достал мяч и спас «Спартак» от разгрома!
Баженов дал интервью в эфире «Матч ТВ»:
«Аршавин даже в таком состоянии делает разницу, гад (смеется). Нам не хватает ударов. Все красиво, много пасов и взаимодействия, но не забиваем».
«Зенит» разыграл «стандарт», и Широков сильно пробил из пределов штрафной, но Титов бросился под мяч и перевел его на угловой.
Тимощук вышел один на один! Его зацепил сзади и сбил с ног Самедов, за что получил желтую карточку. По-хорошему это было бы удаление, но в матче легенд судья не стал давать красную. «Не надо красную! Не надо!» — попросил арбитра Аршавин.
Кержаков в эфире «Матч ТВ» поделился впечатлениями о своем голе:
«Пас от Аршавина — это было наиграно. Связка все еще действует. Видел в глазах Аршавина грусть — он очень сильно устал. Как решили отметить с Андреем гол совместными кувырками? В автобусе перед игрой обсудили, провели теоретическое занятие по прыжкам».
ГОООООЛ!!! «Зенит» увеличил преимущество — 2:0! Связка Аршавин и Кержаков сработала! Тимощук сделал передачу на левый фланг на Аршавин, тот на скорости и дриблинге обошел Хлестова и прострелил на дальнюю штангу, где Кержаков замкнул в касание!
Свисток на перерыв! Видимо, решили сыграть 40 минут, а не 45. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Зенита». Гол забил Широков, который удачно подобрал мяч после того, как удар Власова был заблокирован спартаковцами, и расстрелял Филимонова из пределов штрафной. Также выходил один на один Аршавин, но не смог парашютиком перекинуть Филимонова.
«Спартак» больше владеет мячом, а «Зенит» играет на контратаках. По этой причине кажется, что у красно-белых больше атак и они доминируют в матче, но счет сейчас в пользу питерцев.
Погребняк отдал пас в штрафную «Спартака», но его партнер вместо удара сыграл пяткой и покатил мяч сопернику.
Моментище! Тихонов нанес мощный дальний удар, Окрошидзе отбил перед собой! На добивании попытался сыграть Аленичев, но Игонин прыгнул под мяч и отправил его в сторону.
Опасно! «Спартак» выдал фирменную атаку.Тихонов отдал пас в штрафную под забегание Коновалова, а тот исполнил закидушку в центр на Баженова, который пробил головой! Выше ворот.
Автор гола Широков дает интервью в эфире «Матч ТВ»: «Играется кайфово. Пока действует на контратаках, ждем, пока «Спартак» выдохнется. Потом дожмем (улыбается).
Как забил? За счет веса продавил Головского, занял позицию и забил за счет мастерства.
Выйду еще два раза по 15 минут, забью еще два гола.
Аршавин хотел парашютиком перекинуть Филимонова? Надо было лучше забить, а потом уже перекидывать. При счете 2:0 они бы раскрылись, у нас возникло бы больше моментов».
Аршавин развил огромную скорость по левому флангу, Филимонов выбежал ему навстречу, и нападающий попытался перекинуть его! Однако вратарь «Спартака» поднял руку и перехватил снаряд. Было опасно! «Петровский» в восторге.
Кержакова заменили, и он сразу дал интервью в эфире «Матч ТВ»:
«Снова выйти на «Петровский» очень приятно. Поначалу было тяжело бегать, а сейчас разбегался. Правда, как только разбегался, так сразу заменили. Сейчас игра не такая принципиальная, как во время карьеры, но «Спартак» для нас не пустой звук».
ГОООООЛ!!! Широков открывает счет! «Зенит» провел быструю контратаку, Власов вошел в штрафную и нанес удар, но защита «Спартака» его заблокировала. Тем не менее после отскока мяч достался Широкову, Головской упустил его, и нападающий Филимонова в упор. 1:0, «Зенит» повел на «Петровском»! Филимонов тут же начал в ярости кричать на защитников. Подвели его, конечно.
Тимощук перехватил мяч в собственной штрафной после очередного навеса «Спартака» и отдал на Широкова.
Главный тренер легендарного «Спартака» Олег Романцев дал интервью в эфире «Матч ТВ» прямо со скамейки:
«Что подсказал сейчас Тихонову? Чтобы он подсказывал другим больше. Он у нас ведущий игрок. Должен говорить другим, что, если кто-то устал, надо попросить замену. У нас есть запасные, которые могут выполнять большой объем работы.
По-моему, в игре «Спартака» все нормально. Как мы ожидали, «Зенит» играет на контратаках, старается действовать быстро. Мы же строим позиционные атаки, только последнего паса немного не хватает.
Бузникин пока плохо выполняет установку, играет глубоко. Это не его дело. Он должен быть на передней линии. Сейчас потеряли мяч — это ему в минус».
В составе «Зенита» появился Погребняк. В этом матче замены можно делать в неограниченном количестве и в любой моменты.
«Спартак» продолжает владеть мячом и делать забросы в штрафную «Зенита», однако до удара пока не доходит.
Замена в составе «Зенита»: Роман Широков вышел на поле вместо Владимира Быстрова.
Быстрое интервью Быстрова в эфире «Матч тВ»:
«Видно, что уступать никто не хочет. Матч носит серьезный характер. Сыграл 10-15 минут — чувствую себя, будто на плечах с человеком бегал.
Семак сказал, что «Спартак» выглядит интереснее? Ну, «Спартак» любит в тики-таку поиграть, а мы любим контратаковать. К сожалению, пока форма не позволяет реализовать. Не хотел уходить заменяться, честно скажу. Посмотрим, когда вернусь».
Кержаков показал отличный дриблинг и прорвался сквозь нескольких игроков соперника! Трибуны восторженно закричали. Однако партнер не сумел откликнуться на его передачу в штрафную «Спартака», так что атака оказалась загублена.
Главный тренер «Зенита» и легенда клуба Семак сидит на трибуне. Он дал интервью в прямом эфире «Матч ТВ»:
«По многим причинам я сейчас не на поле. Мне уже привычнее смотреть со скамейки, но я хотел посмотреть на наших легенд. Это помогает мне перед подготовкой к завтрашнему матчу за Суперкубок против «Спартака», надо немного отвлекаться.
Прямо сейчас в матче легенд «Спартак» чуть интереснее смотрится. Контроль у них пока лучше. Движение неплохое. Думаю, будут голы обязательно. У кого больше лишних килограммов? Аленичев, Титов, Тихонов, Зырянов, Тимощук — все в форме, все бегут, прекрасно».
Баженов пробил головой после навеса в штрафную «Зенита»! Однако мяч просвистел рядом со штангой, а затем судья еще и зафиксировал офсайд.
Зырянов сделал проникающую передачу в штрафную «Спартака», где Кержаков прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не понял его замысла.
«Зенит» сразу понесся вперед. Кержаков набрал скорость по правому флангу, вошел в штрафную и прострелил в центр, однако Комбаров хорошо отработал в обороне.
Стартовый состав легенд «Спартака»: Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.
Стартовый состав легенд «Зенита»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.