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Спорт

Битва сильнейших: «Зенит» и «Спартак» бьются за Суперкубок России. LIVE

Суперкубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Матч «Спартак» - «Зенит», 15 мая 2022 года

Матч «Спартак» - «Зенит», 15 мая 2022 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В матче за Суперкубок России петербургский «Зенит», в четвертый раз подряд взявший Российскую премьер-лигу, сражается с московским «Спартаком», выигравшим Кубок страны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок России. Финал
1-й тайм
09 июля 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'7

Очень активная борьба в исполнении обеих команд. Пытается «Спартак» в контроль и переходы на чужую половину поля.

'6

Завязывается борьба в центре поля, а следом «Зенит» прорывается к чужим воротам — Селихов играет на выходе весьма уверенно и отбивает мяч кулаками.

'5

Без пауз идет игра. Вендел прорвался по флангу, попытался пробить по воротам, но в итоге от Сергеева мяч ушел за пределы поля. От ворот.

'4

А вот первый угловой зарабатывает «Спартак», и это приводит почти к опасному моменту. Джикия остается практически в одиночестве, но вот удар не удался.

'3

Пока достаточно проблематично «Спартаку» перейти на чужую половину поля, высоко встречают соперников петербуржцы.

'2

Первый удар по воротам издали от капитана петербуржцев — Дугласа Сантоса. Не попал он в створ, «Спартак» начинает с защиты.

'1

Сразу же «Зенит» забирает мяч под свой контроль, отправляясь на чужую половину поля.

'1

Звучит стартовый свисток на матч Суперкубка России! Игру сегодня рассудит Владимир Москалев.

19:01

Перед стартом игры гимн России исполнил солист Мариинского театра Василий Герелло. Все готово!

18:55

А вот так выглядят стартовые составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком. Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Родриго, Ерохин, З.Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра. «Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус, Денисов, Умяров, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев. Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Маслов, Кофрие, Классен, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Шитов, Николсон.

18:50

Поединок начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В сражении за Суперкубок России сошлись «Зенит» и «Спартак» — победитель Российской премьер-лиги и обладатель Кубка страны соответственно. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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