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Спорт

Проверка перед сезоном: «Локомотив» играет с «Динамо». LIVE

Товарищеские матчи. «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
За неделю до старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» и «Динамо» встречаются в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
2-й тайм
10 июля 19:00
Локомотив М
Москва, Россия
17' Фассон
1 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

17' Фассон

35' Едвай

33' Смолов

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'53

У Паршивлюка с Камано случилась стычка. Но без санкций от арбитра.

'51

Фомин хорошо навесил, а набежавший Саба Сазонов пробил головой немного над перекладиной.

'51

Грулев заработал около левого угла локомотивской штрафной на себе фол.

'50

Изидор выскочил на чистый выход один на один против Шунина — голкипер «Динамо» потащил! Правда, потом раздался свисток об офсайде.

47

Динамовцы держат мяч на своей половине поля. Разыгрывают через Шунина.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Очень содержательный первый тайм, в котором гол новичка «Локо» Лукаса Фассона после стандарта создал перевес «железнодорожников». Но моментов было немало явных. Ждем, что будет дальше.

'45

И за пару секунд до истечения 45 минут раздается свисток на перерыв.

'45

Доигрывают команды первый тайм. Их сегодня будет три.

'42

Макаров подал после дриблинга от правой бровки в центр в штрафную на линию вратарской, откуда пробил головой набежавший Фомин — перекладина спасла «Локо»!

'41

А теперь Изидор под углом слева выскочил к воротам Шунина после классной передачи Миранчука. Паршивлюк не успел, но Изидор не попал обводящим ударом в дальний угол. Метров шесть было до ворот...

'4

Макаров блестящим пасом вывел Смолова один на один — Худяков в блестящем прыжке вытащил удар! И, надо отметить, успел голкипер сократить угол обстрела!

'38

Скатили под удар Баринову. Он зарядил низом, но немного не попал. Шунин контролировал.

'38

Кутицкий попал Изидору по ноге в попытке сыграть на опережении. Не сразу, но поднялся форвард. Штрафной будет. Метров 35 до ворот.

'37

Футболисты «Локо» подали угловой, но ничего интересного из него не выжали.

'35

Моро издалека забросил мяч на правый край штрафной, и там Паршивлюк даже добрался и сделал скидку в центр головой. Там были только соперники.

'34

Первую в матче желтую карточку за фол в центре поля получил Тин Едвай. Локтем попал Смолову в лицо в верховой борьбе.

'33

Смолов принял в штрафной соперников неудачно отбитый Тикнизяном прострел. Подбросил мяч вверх Федор и пытался ударить «ножницами», но упал в контакте с соперником. Фола не было.

'31

Худяков сыграл на выходе за пределами штрафной, из-за чего динамовская передача не вышла опасной.

'29

Небольшое затишье на «РЖД Арене» сейчас.

'26

Смолов со своей половины поля убежать вместе с Макаровым против одного защитника, но арбитр все-таки зафиксировал фол на Живоглядове.

'25

Хорошо динамовцы низом вышли из обороны, но позиционная атака застряла в оборонительных порядках «Локо».

'23

Мяч больше держится у футболистов «Локомотива», которые контролируют игру, ведут в счете и больше создают.

'21

Изидор упал в штрафной в борьбе с защитником после передачи Баринова. Намекал на отмашку и пенальти, но игра продолжается.

'19

Классный момент создали «железнодорожники». Антон Миранчук изящно разрезал пасом оборону «Динамо», но Изидор зажевал мяч ударом из убойного положения из штрафной справа!

'17

«Динамо» побежало отвечать на пропущенный мяч, и Грулев плотно приложился издали — Худяков на месте.

'15

ГООООЛЛЛЛ!!!! «Локомотив» открыл счет после подачи углового. Фассон был первым на отскоке и вогнал мяч метров с трех. У Шунина не было шансов. 1:0.

'14

Ошибка защитников «Динамо» привела к тому, что Изидор перехватил мяч, добрался до угла вратарской, но там его установили бело-голубые.

'13

Красивая перепасовка у ворот «Локо» закончилась ударом с лета в исполнении Макарова. Рядом со штангой прошел мяч.

'12

Мяч после подачи Керка ушел за лицевую линию.

'9

Худяков в прыжке сумел прервать прострел в собственную вратарскую.

'7

Изидор попытался навесить в штрафную, но заработал лишь угловой.

'6

А вот и первый момент у ворот «Динамо». Изидор пробил из штрафной, но Шунин мяч в руки забрал. Во вратаря полетел снаряд.

'5

Стоит отметить, что команды проведут на поле три тайма по 45 минут.

'3

Не смог Изидор обработать мяч после навеса в штрафную.

'2

Макаров отдал передачу в штрафную на Гагнидзе, тот пробил по воротам, но Худяков спокойно забрал мяч в руки.

'1

Матч начался!

19:00

Команды выходят на поле.

18:50

Составы команд:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон, Тикнизян, Карпукас, Баринов, Миранчук, Керк, Камано, Изидор.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Сазонов, Кутицкий, Паршивлюк, Моро, Гагнидзе, Фомин, Грулёв, Макаров, Смолов.

18:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча, в котором играют московские «Локомотив» и «Динамо».

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