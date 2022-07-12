12 июля 2022, 16:00 Спорт АПЛ в Таиланде: «МЮ» играет с «Ливерпулем». LIVE Футбол. Товарищеский матч. «МЮ» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН Александр Седов

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В столице Таиланда Бангкоке на стадионе «Раджамангала», вмещающем 65 тысяч зрителей, в товарищеской встрече играют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи Матч не начался 12 июля 16:00 Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 0:0 Ливерпуль Ливерпуль, Англия Стадион «Раджамангала», Бангкок Главный судья: