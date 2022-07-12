В столице Таиланда Бангкоке на стадионе «Раджамангала», вмещающем 65 тысяч зрителей, в товарищеской встрече играют английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
12 июля 16:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Стадион «Раджамангала», Бангкок
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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15:45
В Таиланде на столичном 65-тысячном стадионе «Раджамангала» в товарищеском матче встречаются английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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