20:45

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, принимает казахстанский «Тобол» из Костаная. Первый матч закончился нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.