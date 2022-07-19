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Спорт

АПЛ в Австралии: «Манчестер Юнайтед» играет с «Кристал Пэлас». LIVE

Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». ОНЛАЙН

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа после пропущенного мяча в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа после пропущенного мяча в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда»

Reuters
В рамках предсезонной подготовки в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» проводят товарищеский матч в Мельбурне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
1-й тайм
19 июля 13:10
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Стадион «Мельбурн Крикет Граунд», Мельбурн
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Поле покидает голкипер. Мэттьюз Реми войдет в игру. Да, не самый приятный эпизод, конечно.

'13

Точнее, даже не с амуницией — повредил руку Батлэнд в моменте с Марсиалем, неудачно приземлившись за запястье. Замена готовится.

'11

Помощь с амуницией оказывают вратарю «Пэлас».

'10

А вот это было опасно! Марсиаль вырвался из-под опеки, сумел обыграть вратаря, но мяч просто не пошел в ворота.

'9

Достаточно спокойно контролирует мяч «Манчестер Юнайтед».

'7

Отбивается «Пэлас» от весьма перспективной атаки соперника, но вот развить контратаку не получается — защита «Юнайтед» встречает рядом с центром.

'5

Линделеф на своей половине поля обыгрывается с партнерами, не особо пока торопится «МЮ».

'3

Пока что в основном на половине поля «Пэлас» проходит игра. Миливоевич руками прихватывал Фернандеша, чтобы атаку остановить.

'1

«Юнайтед» вводит мяч в игре, держат мяч футболисты у себя, начиная атаку от своих ворот. И тут же первый удар — Марсиаль издали бьет по воротам, выше.

'1

Звучит стартовый свисток, поехали!

13:00

Составы команд на матч выглядят так:

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Магуайр, Маласиа, Далот, Фернандеш, Фред, Санчо, Мактоминей, Марсьяль, Рэшфорд.

«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Клайн, Уорд, Андерсен, Митчелл, Миливоевич, Рак-Сакьи, Филлипс, Айю, Матета, Эбиовеи.

13:00

Встреча начнется в 13.10 по московскому времени и пройдет в Мельбурне.

12:55

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

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