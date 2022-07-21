РБ Лейпциг

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ГОООООООООООООЛ! Провалился на старте поединка Петер Гулачи, выдавший небрежный пас своим ударом — на подборе первым оказался игрок «Ливерпуля», который выдал пас на Салаха, который отыгрался в стеночку с Фирмино и пробил в ближний угол! 0:1!