Игрок «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «РБ Лейпцига»
Reuters
В Лейпциге на «Ред Булл Арене» местная команда принимает вице-чемпионов прошлого сезона Английской премьер-лиги — «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
1-й тайм
21 июля 20:15
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
8'Салах
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг
Главный судья:
1-й тайм
8'Салах
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
'14
Сразу после пропущенного мяча немцы забрали мяч под свой контроль, пытаясь играть через короткий пас они стремятся к чужим воротам.
'11
Дальний удар Дани Ольмо наносит — Адриан на месте.
'10
Неплохую атаку провели игроки «Лейпцига» — поочередно к мячу подбежали Нкунку и Сорлот. Норвежец пробил себе в руку, после чего судья зафиксировал фол.
'8
ГОООООООООООООЛ! Провалился на старте поединка Петер Гулачи, выдавший небрежный пас своим ударом — на подборе первым оказался игрок «Ливерпуля», который выдал пас на Салаха, который отыгрался в стеночку с Фирмино и пробил в ближний угол! 0:1!
'5
Первый удар в матче по воротам нанес Кристофер Нкунку. Адриану не пришлось прилагать серьезных усилий, чтобы отбить мяч.
'3
Стартовые минуты игры остаются за гостями.
20:16
Игра началась! Поехали!
20:10
Состав «Лейпцига»:
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20:05
Стартовый состав «Ливерпуля» выглядит так: Адриан, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Кейта, Диас, Салах, Фирмино.
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20:00
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем».
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