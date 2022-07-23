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Справиться без Роналду: «МЮ» играет с «Астон Виллой». LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН

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Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Reuters
В рамках подготовки к новому сезону Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играет с «Астон Виллой». В расположение «манкунианцев» до сих пор не вернулся лидер команды Криштиану Роналду, и главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг признается, что не знает, когда это произойдет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
1-й тайм
23 июля 12:45
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
25' Санчо
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Стадион «Оптус», Перт
Главный судья: Алиреза Фагани (Кашмар, Иран)
1-й тайм

25' Санчо

13' Коутиньо

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'37

А вот теперь опасно! Санчо вновь оказывается на ударной позиции, но далековато отпускает мяч на себя — Мартинес успевает накрыть.

'35

Очень неторопливо Магуайр отправляет мяч вперед.

'33

Будто бы никуда не торопятся футболисты, достаточно низкий темп игры.

'31

Справилась защита «Юнайтед» с попыткой атаки «Астон Виллы». Стоит отметить, что опасных моментов за первые полчаса игры было создано не так уж и много.

'29

Мартнес тоже активно включился в перепасовку со своими футболистами. Атака «Астон Виллы» не получилась, остановились футболисты в центре поля.

'27

Включили защитники «Юнайтед» де Хеа в свою перепасовку.

'25

ГОООООООООООООЛ! Очень красивую комбинацию разыграл «Юнайтед». Фернандеш получил мяч, обработал его и отдал на Шоу, который прострели вдоль ворот — Санчо оставалось только замкнуть, что он и сделал.

'23

Дошло у «Астон Виллы» до удара по воротам, но прямо в руки де Хеа прилетел мяч.

'21

Очень высоко футболисты «Астон Виллы» встречают соперника. А тем временем Фернандеша сбивают, Динь постарался.

'19

Рэмси попытался придумать что-то на фланге с партнерами, но ошибся — мяч у него забрали достаточно быстро.

'17

Могло бы быть опасно. Фернандеш выходил на убойную позицию, но зарядил выше ворот.

'15

Рэшфорд разгонял атаку по флангу, но опасть «с наскока» ничего не получилось. Отыгран мяч назад, но контроль остается за «Юнайтед».

'13

Ингс и Шоу столкнулись, но без особых проблем, быстро все выяснили футболисты между собой. А Коутинью предупрежден за споры с арбитром в другом эпизоде.

'11

А вот теперь в игре Мартинес! И теряет «Юнайтед» потенциальный момент, после сэйва голкипера мяч отлетает не очень удобно прямо к игрокам соперника, но защитник вовремя выносят мяч подальше от ворот.

'9

Спасает де Хеа после удара Кэша! Плотно бил игрок «Астон Виллы», но справился испанский голкипер.

'7

Потихоньку забирает себе инициативу «Юнайтед». Правда, начать атаку быстро с центра поля не удается, приходится защитникам чуть отходить назад.

'5

То и дело мяч доходит до де Хеа, пока он в игре больше, чем Мартинес. Впрочем, опасных моментов пока что нет.

'3

Достаточно плотно играет «Астон Вилла» на первых минутах.

'1

Пытаются из аута отправить мяч вперед игроки «Юнайтед», но высоко встречают соперники.

'1

Звучит стартовый свисток, поехали!

12:40

Стартовые составы команд на матч выглядят следующим образом: «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Далот, Фернандеш, Фред, ван де Бек, Санчо, Марсьяль, Рэшфорд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Мингз, Диего, Камара, Кэш, Коутиньо, Макгинн, Рэмси, Ингс, Уоткинс.

12:35

Матч начнется в 12.45 по московскому времени.

12:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду играет товарищеский матч против «Астон Виллы», «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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