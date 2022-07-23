23 июля 2022, 12:45 Спорт Справиться без Роналду: «МЮ» играет с «Астон Виллой». LIVE Футбол. Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш Reuters

В рамках подготовки к новому сезону Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» играет с «Астон Виллой». В расположение «манкунианцев» до сих пор не вернулся лидер команды Криштиану Роналду, и главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг признается, что не знает, когда это произойдет. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи 1-й тайм 23 июля 12:45 Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 25' Санчо 1 : 0 Астон Вилла Бирмингем, Англия Стадион «Оптус», Перт Главный судья: Алиреза Фагани (Кашмар, Иран)