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Спорт

«Эль-Классико» в Лас-Вегасе: «Барселона» и «Реал» сражаются в товарищеском матче. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» — «Реал» (Мадрид). ОНЛАЙН

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Нападающий «Барселоны» Жерар Пике против Луки Модрича из «Реала» во время полуфинального футбольного матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Нападающий «Барселоны» Жерар Пике против Луки Модрича из «Реала» во время полуфинального футбольного матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Hassan Ammar/AP
В товарищеском матче «Барселона» выясняет отношение с мадридским «Реалом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Матч не начался
24 июля 06:00
Барселона
Барселона, Испания
0:0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Эллиджиант», Лас-Вегас
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
5:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию товарищеский матч между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

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