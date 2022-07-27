27 июля 2022, 21:30 Спорт Спастись в гостях: «Ференцварош» Черчесова бьется в Братиславе со «Слованом». LIVE Лига чемпионов. Квалификация. 2-й раунд. «Слован» Бр — «Ференцварош». ОНЛАЙН Александр Седов

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В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова пытается отыграться за домашнее поражение у словацкого «Слована» в Братиславе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Матч не начался 27 июля 21:30 Слован Бр Братислава, Словакия 0:0 Ференцварош Будапешт, Венгрия Стадион «Тегельне Поле (Народны)», Братислава Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)