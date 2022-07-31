31 июля 2022, 05:00
Спорт
Королевская тренировка: «Реал» играет с «Ювентусом». LIVE
Футболист «Ювентуса» Алекс Сандро и игрок «Реала» Даниэль Карвахаль (справа) в финальном матче Лиги чемпионов
РИА Новости
Мадридский «Реал» играет контрольный матч против туринского «Ювентуса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
1-й тайм
31 июля 05:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1 : 0
Стадион «Роуз Боул», Пасадена, Калифорния
Главный судья:
'28
Сбил Милитао Ди Марию в своей штрафной, но арбитр посчитал, что это не повод для назначения пенальти. Споро=или с судьей туринцы, но он не изменил своего решения.
'25
Миновала опасность для «Реала». Но потом Закария попытался прострелить в штрафную, Милитао заблокировал прострел.
'24
Еще раз фолит «Реал» на подступах к штрафной. У «Ювентуса» шанс сравнять счет.
'22
Влахович попытался сделать передачу в штрафную на Алекса Сандро, но не смог бразилец остановить мяч.
'20
ГООООЛЛЛЛЛ!!!!! Бензема уверенно реализовал пенальти. 1:0 повел «Реал».
'19
А вот и пенальти. Данило Винисиуса сбил в собственной штрафной. Есть возможность у «Реала» открыть счет.
'17
Закария протащил мяч до штрафной, пробил, но попал в защитника.
'15
Бонуччи зарядил со штрафного в перекладину. Мог «Ювентус» сейчас открыть счет в матче.
'14
Влахович заработал опасный стандарт для «Юве». Сбил его Каземиро.
'10
Каземиро был готов выскочить один на один с Перином, но судья зафиксировал офсайд.
'7
Вальверде ударил по воротам метров с 23 после розыгрыша штрафного. Мимо ворот.
'4
Менди попытался отдать острую передачу на Винисиуса, но тот не смог обработать мяч.
'3
Куртуа спокойно забрал мяч в руки после подачи Ди Марии с углового.
5:09
Задерживается начало матча.
5:01
Команды скоро выйдут на поле.
4:45
Составы команд:
«Реал»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль,
Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.
«Ювентус»: Маттиа Перин, Алекс Сандро, Бремер, Леонардо Бонуччи, Данило, Мануэль Локателли, Николо Фаджоли, Денис Закария, Анхель Ди Мария, Мойзе Кин, Душан Влахович.
04:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между «Реалом» и «Ювентусом».
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