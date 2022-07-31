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Спорт

Королевская тренировка: «Реал» играет с «Ювентусом». LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Реал» — «Ювентус». ОНЛАЙН

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Футболист «Ювентуса» Алекс Сандро и игрок «Реала» Даниэль Карвахаль (справа) в финальном матче Лиги чемпионов

Футболист «Ювентуса» Алекс Сандро и игрок «Реала» Даниэль Карвахаль (справа) в финальном матче Лиги чемпионов

РИА Новости
Мадридский «Реал» играет контрольный матч против туринского «Ювентуса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
1-й тайм
31 июля 05:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
19' Бензема
1 : 0
Ювентус
Турин, Италия
Стадион «Роуз Боул», Пасадена, Калифорния
Главный судья:
1-й тайм

19' Бензема

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'28

Сбил Милитао Ди Марию в своей штрафной, но арбитр посчитал, что это не повод для назначения пенальти. Споро=или с судьей туринцы, но он не изменил своего решения.

'25

Миновала опасность для «Реала». Но потом Закария попытался прострелить в штрафную, Милитао заблокировал прострел.

'24

Еще раз фолит «Реал» на подступах к штрафной. У «Ювентуса» шанс сравнять счет.

'22

Влахович попытался сделать передачу в штрафную на Алекса Сандро, но не смог бразилец остановить мяч.

'20

ГООООЛЛЛЛЛ!!!!! Бензема уверенно реализовал пенальти. 1:0 повел «Реал».

'19

А вот и пенальти. Данило Винисиуса сбил в собственной штрафной. Есть возможность у «Реала» открыть счет.

'17

Закария протащил мяч до штрафной, пробил, но попал в защитника.

'15

Бонуччи зарядил со штрафного в перекладину. Мог «Ювентус» сейчас открыть счет в матче.

'14

Влахович заработал опасный стандарт для «Юве». Сбил его Каземиро.

'10

Каземиро был готов выскочить один на один с Перином, но судья зафиксировал офсайд.

'7

Вальверде ударил по воротам метров с 23 после розыгрыша штрафного. Мимо ворот.

'4

Менди попытался отдать острую передачу на Винисиуса, но тот не смог обработать мяч.

'3

Куртуа спокойно забрал мяч в руки после подачи Ди Марии с углового.

'1

Матч начался!

5:09

Задерживается начало матча.

5:01

Команды скоро выйдут на поле.

4:45

Составы команд:

«Реал»: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Алекс Сандро, Бремер, Леонардо Бонуччи, Данило, Мануэль Локателли, Николо Фаджоли, Денис Закария, Анхель Ди Мария, Мойзе Кин, Душан Влахович.

04:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между «Реалом» и «Ювентусом».

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