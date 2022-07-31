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Спорт

Спустя год снова в финале Евро: Англия играет с Германией за золото ЧЕ у женщин. LIVE

Футбол. Евро-2022. Финал. Англия — Германия. ОНЛАЙН

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Фанаты сборной Англии на финальном матче Евро-2020 Англия — Италия

Фанаты сборной Англии на финальном матче Евро-2020 Англия — Италия

Global Look Press
В финале женского чемпионата Европы по футболу сборная Англии встречается с национальной командой Германии. «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию игры.
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31 июля 19:29
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'29

Здорово голкипер сборной Германии сыграла кулаками после подачи очередного штрафного англичанками.

'28

Пенальти нет! Матч продолжается.

'27

VAR проверяет момент на пенальти! Была ли там игра рукой?

'26

Чудом не забивает после углового Германия! В сутолоке дважды могли внести в ворота, но в итоге голкипер Англии поймала мяч на линии!

'23

Первую в матче желтую карточку получает за фол в центре поля после своей неудачной обработки Джорджия Стэнуэй.

'20

Очередной угловой Уайт выполнила. И снова Бронз пробила головой, но на этот раз мимо створа.

'19

Обложили корнерами британки соперниц. Два подряд подали, и после второго Бронз головой пробила в руки голкиперу.

'18

Еще один штрафной англичанок, уже почти от штрафной площади. Защитники сборной Германии перевели мяч на угловой после навеса.

'16

Жестко досталось Стэнуэй около центрального круга. Не сразу поднялась британка. В итоге Мид подала штрафной, но закидушка не привела к удару — от ворот.

'14

Корнер Германии привел к контратаке, которая не без труда, но была остановлена в центре поля.

'13

Пока сборная Германии очень неплохо смотрится. В эти минуты англичанкам непросто. И очередная атака немок к угловому приводит.

'11

Милли Брайд заблокировала потенциально очень опасный удар по английским воротам, отбив мяч головой!

'10

Мид добежала с мячом в штрафной Германии до лицевой, вошла во вратарскую и сделала то ли пас, то ли удар с нулевого угла — Фромс со второй попытки мяч забрала!

'8

Атака сборной Германии дошла до чужой лицевой, однако тут даже корнера выжать не вышло.

'6

Беттани Мид подала угловой, мяч вылетел из штрафной, но последовал удар с подбора, который отбила на самой линии голкипер, а потом накрыла мяч.

'5

Немки отчаянно сражаются на каждом метре поля, но сборная Англии заработала первый угловой.

'3

Плотная борьба на поле. Англичанки сегодня фаворитки матча, и они сразу забрали мяч.

'1

Поееееехали! Матч начался.

18:55

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с украинкой Екатериной Монзуль.

18:50

А вот стартовый состав сборной Германии, выставленный ее главным тренером Мартиной Фосс-Текленбург:

Мерле Фромс — Фелицитас Раух, Мария Хегеринг, Катрин-Юлия Гендрих, Джулия Гвинн, Сара Дебриц, Лена Обердорф, Лина Магулль, Юле Бранд, Александра Попп, Сфенья, Хут.

18:40

Вот кого с первых минут выставила главный тренер сборной Англии голландка Сарина Вигман-Глоцбах:

Мэри Ирпс — Лия Уильямсон, Милли Брайт, Люси Бронз, Рэйчел Дэйли, Кира Уолш, Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп, Фрэн Кирби, Бет Мид, Эллен Уайт.

18:30

Добрый вечер! «Газета.Ru» представляет вашему вниманию финал женского чемпионата Европы по футболу, в котором сборная Англии встречается с командой Германии.

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