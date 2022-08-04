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Спорт

Команда Соболева и Джикии проигрывает чемпионам Медиалиги: «Бей Беги» уступают 2DROTS

Футбол. МКС-2022. Группа В. 2DROTS — «Бей Беги». ОНЛАЙН

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В заключительном матче первого игрового дня Московского Кубка Селебрити — 2022 встречаются действующие чемпионы Медиалиги 2DROTS и команда «Бей Беги», основателями которой являются футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
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04 августа 21:59
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+3

Перерыв! 2DROTS — «Бей Беги» — 1:0!

'45+2

Кариус тащит мяч из-под перекладины! Убойный удар головой нанес футболист «Бей Беги», но голкипер 2D остался на месте.

'45

И тут же еще одно предупреждение получает футболист «Бей Беги» — это Андрей Ещенко срубает Артура Белгаряна метрах в 35-ти от своих ворот.

'44

Лаша фолит на Фортуне и получает предупреждение.

'43

Крап выходит вместо Эйтана у 2DROTS.

'40

Какой сейв делает вратарь 2DROTS Кариус! C острого угла с подъема пробивал сейчас нападающий «Бей Беги», но голкипер не дернулся и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

'39

Почти вся команда 2D находится за линией мяча, территориальное преимущество полностью на стороне команды «Бей Беги»!

'36

Андрей Ещенко чисто играет против Алекса Стиля, хотя на бровке у 2DROTS царит совершенно другое мнение.

'33

Классную позиционную атаку провели футболисты «Бей Беги» — на ее острие оказался Лаша, которому не удалось закрутить мяч в дальний верхний угол.

'30

Поддавили в последние минуты футболисты «ББ» своих оппонентов, не выпускают они их со своей половины поля.

'28

Стиль скинул мяч на Эйтана, но полузащитнику 2D не хватило места, чтобы прицельно пробить.

'26

Лаша неосторожно играет против 88-го номера 2DROTS, нарушая правила в центре поля.

'23

Пас из глубины дошел до нападающего «ББ», однако два центральных защитника 2DROTS взяли оппонента в коробочку и лишили его мяча.

'22

Алекс Стиль красиво исполняет стандартное положение, закручивая мяч в створ ворот «Бей Беги», но голкипер играет надежно и забирает мяч в руки.

'20

Не очень уверенно играет Риелтор на выходе после очередного углового, роняя мяч из рук.

'17

Неплохая подача получилась у Лаши, однако замкнуть ее на дальней штанге не удалось никому.

'16

Эдамс хорошо сыграл против десятки «ББ» и в подкате выбил мяч на угловой.

'13

В воротах у «Бей Беги» играет Александр Будаков, выступавший в 2010-х за «Крылья Советов», «Кубань», «Спартак-Нальчик» и «Торпедо». На спине у него вместо фамилии напечатана красивое слово «Риелтор».

'10

ГОООООООООООООООЛ! Алекс Стиль пробивает в правый угол и открывает счет своим забитым мячам за 2DROTS! 1:0!

'9

Пенальти в ворота «Бей Беги»! 22-й номер «Бей Беги» Шаля срубает Алекса Стиля в собственной штрафной.

'8

Довольно высоко для медийного футбола прессингует «Бей Беги», Эйтану тяжело дается забег по центру со своей половины поля.

'6

Правым флангом атакуют игроки «Бей Беги», но Арчи успевает вынести мяч из своей штрафной.

'3

Обе команды провели качественные атаки на стартовом отрезке игры, пока преимущество сложно кому-то отдать.

21:10

Игра началась! Поехали!

21:05

Команды вышли на поле!

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21:00

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:10 по московскому времени!

20:55

Команда «Бей Беги» основана этим летом игроками «Спартака» Георгием Джикией и Александром Соболевым. Состоит она во многом из бывших профессиональных футболистов, для которых МКС-20222 станет первым крупным турниром в медийном футболе!

20:45

Сегодня в вечернем матче встречаются 2DROTS и «Бей Беги». Команда 2DROTS была основана Евгением Бабенко и Никитой Панасюком — сейчас на их YouTube-канале уже более 3 миллионов подписчиков, они по-праву считаются одной из самой популярных медийных команд в СНГ-пространстве.

20:35

Что такое МКС? Это турнир блогерских команд, который организует создатель «Амкала» Герман Попков (Герман El Classico) — идейный вдохновитель и один из основоположников медийного футбола в России.

В этом году на турнире выступят восемь команд, которые были разделены на две группы. В группе А сыграют «Деньги», ЛФК «Рома», «БроукБойз» и «Реалити», а в группе В выступят «Бей Беги», 2DROTS, «Амкал» и «Матч ТВ».

20:30

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на матче первого тура группы В Московского Кубка Селебрити (МКС-2022) между командами 2DROTS и «Бей Беги»!

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