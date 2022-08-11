На групповом этапе Московского Кубка Селебрити — 2022 встречаются действующие чемпионы «Амкал» и команда «Бей Беги», основателями которой являются футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
МКС-2022.
Матч не начался
11 августа 19:30
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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'27
Киряков получает желтую карточку за фол на «семерке» «Бей Беги» — Криштиану.
'26
Здорово Майк открылся сейчас в чужой штрафной, но фланговый навес с левого фланга не долетел до полузащитника «Амкала».
'23
Бьет Прокоп в стенку, не получилось создать опасность у «Амкала».
'21
Андрей Ещенко получает предупреждение за фол на Прокопе. Метров 20 до ворот «Бей Беги», будет опасный стандарт.
'20
Левшук попал сзади по ногам Ильхану на дальней бровке, выбивать мяч на левый край будет Ещенко.
'17
Срубает Прокоп Лашу, мяч переходит к «Бей Беги».
'14
Фанки нарушает правила в атаке после розыгрыша штрафного, с мячом «ББ».
'13
Ильхан сыграл под Васю Маврина и принес штрафной своей бывшей команде.
'12
Какой момент упускает Прокоп! Поймал Миша отскок после углового и нанес плотный удар с линии штрафной — Будаков выставил руки и отбил удар.
'9
Довольно много времени мяч проводит в воздухе, без опасных моментов игра у нас пока.
'6
Пилиев играет жестко против Васи Маврина. Полузащитник «Амкала» оказывается на газоне, а параллельно Андрей Ещенко пошел поддавливать мимопроходящего Прокопа.
'3
Александра Соболева и Георгия Джикию пришли поддержать их одноклубники по «Спартаку» — Антон Зиньковский и Руслан Литвинов. Ну и куда же без великолепного Леонида Трахтенберга!
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'1
На первой же минуте Сибскана получает по кадыку от отмахнувшегося соперника.
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19:00
Игра началась! Поехали!
18:55
Состав «Бей Беги»:
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18:50
Состав «Амкала»:
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18:45
Добрый вечер! Мы приветствуем вас на матче группы В Московского Кубка Селебрити (МКС-2022) между командами «Амкал» и «Бей Беги»! Начало — в 19.00 мск.
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