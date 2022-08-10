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Спорт

Главный медиатурнир лета: «Броуки» играют против ФК «Деньги» на МКС-2022. LIVЕ.

МКС-2022. 2-й тур. Группа А. «БроукБойз» — ФК «Деньги». ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «ФК БроукБойз»
Во втором матче третьего игрового дня Московского Кубка Селебрити (МКС) «БроукБойз» играют против ФК «Деньги». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
.
10 августа 22:03
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

И звучит свисток об окончании первого тайма. «Броуки» — «Деньги» — 1:0.

'44

Мяч после дальнего удара Гусева отправляется сильно выше ворот.

'42

Более грубо стали играть футболисты обеих команд после гола, однако судья до сих пор воздерживается от демонстрации карточек.

'39

Логашов прерывает передачу в направлении Мартиросяна.

'37

Зириков дальним ударом отправляет мяч сопернику.

'34

ГОООООООООООООЛ! Первым же касанием после выхода на поле забивает Никита Киселев! Просто потрясный навес исполнил Ежов, 1:0 в пользу «Броуков»!

'31

Ежов и Семахин схлестнулись на дальней бровке, по ногам получил игрок «Броуков» в итоге.

'29

Мяч после удара со стандарта попал в стенку.

'28

Арсений Логашов снес на бегу Дамира Трегулова, дальний штрафной исполнят «Деньги».

'25

Как сейчас не забил Рощин??? Получил он мяч на левом углу вратарской, сместился в центр, попутно убрав четверых соперников, однако попал своим ударом в пятого.

'23

Половина первого тайма позади. Игра пока выглядит равной — «Броуки» выглядят чуть поживее своих соперников, но «Деньги» в любой момент могут включиться и перехватить инициативу.

'20

Игорь Фомич вышел вместо Дэнниса Акио у черно-зеленых.

'19

Дальний удар в исполнении Артура Мартиросяна оказывается легкой добычей для вратаря «Броуков».

'18

Семахин оказывается на газоне после столкновения с Ежовым.

'15

Подача с правого фланга в направлении Давыдова оказывается недосягаемой для легендарного форварда «Кубани»

'13

Лушникову сбивают дыхание, пауза небольшая возникает.

'12

Логашов нарушил правила на Королеве, стандартное положение исполнят игроки ФК «Деньги»,

'9

Рощин и Соснин играют в пас между собой, «Деньги» пока не слишком активно прессингуют.

'7

Удар экс-защитника московского «Динамо» приходится в одного из соперников.

'5

Зарабатывают «ББ» первый штрафной на углу штрафной «Денег» — к мячу подходит Виталий Дьяков,

'3

Cтартовые минуты игры прошли при равной борьбе, успели команды обменяться первыми атаками.

21:17

Игра началась! Поехали!

21:16

«Деньги» вышли на эту игру в таком составе:

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21:13

Стартовый состав «Броуков»:

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21:10

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на матче группы В Московского Кубка Селебрити (МКС-2022) между командами «БроукБойз» и «Деньги»!

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