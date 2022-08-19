В заключительном матче группового этапа команда «Бей Беги», созданная футболистами «Спартака» Александром Соболевым и Георгием Джикией, играет против сборной «Матч ТВ». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.
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19 августа 21:52
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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'9
ГООООООООООООООЛ! И открывает «ББ» счет в этой игре! Карета с передачи Эльхана забирается во вратарскую «Матча» и перебрасывает голкипера! 1:0!
'6
Напомним вам турнирное положение в группе В. Для выхода в полуфинал Кубка Селебрити «Бей Беги» необходимо сегодня одержать победу с разницей более чем в три мяча.
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'3
Стартовые минуты игры остаются за командой «Матч ТВ».
21:42
Игра началась! Поехали!
21:40
Состав «Бей Беги»:
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21:30
Состав «Матч ТВ»:
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100%
21:15
Прямо сейчас закончился матч группы А между «Деньгами» и Reality, где определился очередной полуфиналист турнира! Со счетом 0:1 и пенальти, забитым на 97-й минуте игры, победу одержала команда Reality!
21:00
Добрый вечер! Мы приветствуем вас на матче группы В Московского Кубка Селебрити (МКС-2022) между командами «Бей Беги» и «Матч ТВ»!
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