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Спорт

Комментаторы против футболистов: Команда Соболева и Джикии играет с «Матч ТВ». LIVE

Футбол. МКС-2022. Группа В. «Бей Беги» — «Матч ТВ». ОНЛАЙН

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ФК Бей Беги/YouTube
В заключительном матче группового этапа команда «Бей Беги», созданная футболистами «Спартака» Александром Соболевым и Георгием Джикией, играет против сборной «Матч ТВ». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.
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19 августа 21:52
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'9

ГООООООООООООООЛ! И открывает «ББ» счет в этой игре! Карета с передачи Эльхана забирается во вратарскую «Матча» и перебрасывает голкипера! 1:0!

'6

Напомним вам турнирное положение в группе В. Для выхода в полуфинал Кубка Селебрити «Бей Беги» необходимо сегодня одержать победу с разницей более чем в три мяча.

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'3

Стартовые минуты игры остаются за командой «Матч ТВ».

21:42

Игра началась! Поехали!

21:40

Состав «Бей Беги»:

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21:30

Состав «Матч ТВ»:

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21:15

Прямо сейчас закончился матч группы А между «Деньгами» и Reality, где определился очередной полуфиналист турнира! Со счетом 0:1 и пенальти, забитым на 97-й минуте игры, победу одержала команда Reality!

21:00

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на матче группы В Московского Кубка Селебрити (МКС-2022) между командами «Бей Беги» и «Матч ТВ»!

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