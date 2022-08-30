30 августа 2022, 16:00 Спорт Вызов для профессионалов: «Текстильщик» принимает супермедийную команду 2DROTS в Кубке России. LIVE Футбол. Кубок России. 1/128 финала. «Текстильщик» (Иваново) — 2DROTS (Москва). ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

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В матче 1/128 финала Кубка России ивановский «Текстильщик» принимает на своем поле команду блогеров 2DROTS, которая в предыдущем раунде сенсационно оставила за бортом турнира «Чертаново». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. 2-й раунд - 1/128 финала Матч не начался 30 августа 16:00 Текстильщик Иваново 0:0 2DROTS Москва Стадион «Текстильщик», Иваново Главный судья: