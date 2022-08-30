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Спорт

Вызов для профессионалов: «Текстильщик» принимает супермедийную команду 2DROTS в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. 1/128 финала. «Текстильщик» (Иваново) — 2DROTS (Москва). ОНЛАЙН

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В матче 1/128 финала Кубка России ивановский «Текстильщик» принимает на своем поле команду блогеров 2DROTS, которая в предыдущем раунде сенсационно оставила за бортом турнира «Чертаново». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. 2-й раунд - 1/128 финала
Матч не начался
30 августа 16:00
Текстильщик
Иваново
0:0
2DROTS
Москва
Стадион «Текстильщик», Иваново
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 1/128 финала Кубка России между «Текстильщиком» и медиакомандой 2DROTS.

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