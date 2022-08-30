Игроки «Спартака» радуются забитому мячу в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ФК «Оренбург» (Оренбург). Слева - автор гола Александр Соболев.
Александр Вильф/РИА «Новости»
Московский «Спартак» начинает выступление в новом розыгрыше Кубка России, который в текущем сезоне проводится в измененном формате. В первом матче группового этапа турнира красно-белые принимают «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России. Группа B
Матч не начался
30 августа 19:00
Спартак М
Москва
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18:50
Поединок начнется в 19.00 по московскому времени.
18:45
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Спартак» стартует в Кубке России матчем с «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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