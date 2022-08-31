Блогерская команда «Амкал» в рамках 1/128 финала Кубка России на выезде сражается с «Тверью». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Фонбет Кубок России. 2-й раунд - 1/128 финала
2-й тайм
31 августа 13:00
Тверь
Тверь
0 : 1
Амкал
Москва
14'Кузькин
Стадион «Зоркий», Красногорск
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
1-й тайм
14'Кузькин
2-й тайм
Трансляция
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С конца
'56
Левшук Звонкова в спину подтолкнул.
'55
У Прокопа удар совсем не получается, мяч слетает с ноги и отправляется куда-то на красногорские улицы.
'52
Сибскана классно напугал Илью Гоманюка потрясающим выражением лица, после чего подача у игрока «Твери» сошла с ноги.
'49
Какой момент у «Амкала!» Прокоп и Гасилин выскочили на голкипера «Твери» — Миша выдал не слишком удобную передачу Гасу, из-под которого в последний момент игрок хозяев вынес мяч куда подальше!
'47
Гоманюк имел хороший шанс сравнять, но удар в ближний угол у него не получился.
'46
В перерыве Алексей Гасилин вышел на поле у «Амкала» вместо Вити Блатова.
14:02
Тайм второй начался!
13:50
Статистика первого тайма на ваших экранах.
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100%
'42
Петерсона подтолкнули в спину, штрафной в пользу «Твери».
'45
Ни одной секунды не добавляет арбитр к основному времени первого тайма! Перерыв! Мы вернемся через 15 минут.
'39
Витя Блатов забрался в офсайд.
'37
Совершенно равная игра на поле стадиона «Зоркий» — разницы между любительской и профессиональной командой попросту отсутствует.
'34
Шурыгин спокойно выбивает мяч в аут.
'31
Василий Левин фолит на Викторе Блатове, грамотно подставился форвард «Амкала».
'28
В очередной раз «Амкал» пытается правым флангом свою атаку развить, но безуспешно.
'25
Главный арбитр общается с Витей Блатовым, рассказывая о недопустимости неспортивного поведения.
'22
Прокоп пяткой попытался отыграться на Левшука, но защитник «Твери» вовремя совершает перехват.
'20
Илья Гоманюк наносит удар со штрафного в створ ворот, но прямо в руки Маменко.
'18
Пас Кузькина в направлении Сибсканы оказался очень сильным.
'17
Забрали мяч амкаловцы и держат его в районе центрального круга.
'14
ГООООООООООООООООООЛ! Кузькин открывает счет в сегодняшнем матче! Здорово пару шагов у бровки сделал Миша Прокоп, закинул мяч на дальнюю, где Кузькин оказался первым и вовремя подставил конечность! 1:0!
'11
Александр Маменко уверенно играет на выходе и выносит мяч кулаками после углового «Твери».
'9
Антон Федюшкин ловит мяч после удара Прокопа со штрафного.
'6
Едва не ошибается сейчас Баранов, но подстраховал его вовремя Товмасян.
'5
Актисов сфолил на Прокопе, штрафной разыграют амкаловцы.
'4
Первый удар по воротам московской команды нанес Магомедов.
'3
Cтартовые минуты игры остаются за номинальными хозяевами. Номинальными, потому что тверская команда гостит сегодня в Красногорске — на домашний арене «Твери» продолжаются работы по замене газона.
13:01
Игра началась! Поехали!
12:55
Состав «Амкала»:
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100%
12:50
Состав «Твери»:
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100%
12:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! В рамках 1/128 финала Кубка России «Тверь» принимает на своем поле медийную команду «Амкал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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