Миладинович пробил по воротам, но не сильно и не опасно, Алексеев ситуацию контролировал полностью.
Весьма перспективные контратаки организует «Урал». Мишкич отдает пас на левый край, но очень вязко играет оборона «Сочи».
Ряд прострельных передач проходит в штрафной екатеринбуржцев, но отбивается «Урал» чуть ли не полным составом.
А вот и первая желтая карточка. Газинский очень грубо сыграл в центре поля на Шипунове. Причем Турбин сначала дождался окончания атаки «Сочи», а потом уже показал предупреждение.
В целом, нельзя сказать, что у какой-то команды сейчас есть весомое территориальное преимущество.
Впрочем, чуть постепенно «Урал» отдает инициативу сопернику. Но и проходы есть — Бикфалви простреливает в штрафную, но замкнуть удар никто не может.
ГОООООООООООООЛ! Юшин под аккомпанемент усилившегося дождя пользуется ошибками обороны «Сочи», обманывает вратаря ложным движением и отправляет мяч в ворота.
Юрганов фолит в центре поля на Гаджимурадове, что приводит к неопасному штрафному «Урала». Здорово екатеринбуржцы цепляются за мяч.
«Урал» своих соперников встречает достаточно высоко, практически у центра поля, не давая проходить дальше.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
«Урал»: Алексеев, Бевеев, Мамин, Эмерсон, Быковский, Гаджимурадов, Газинский, Мишкич, Егорычев, Юшин, Бикфалви.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Миладинович, Мещанинов, Бурмистров, Кравцов, Маргасов, Ушатов, Шипунов, Жоаозиньо, Барсов.