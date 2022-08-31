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Спорт

Сражение в Кубке России: «Урал» принимает «Сочи». LIVE

Футбол. Кубок России. Группа D. «Урал» — «Сочи». ОНЛАЙН

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Игрок «Урала» Алексей Каштанов

Игрок «Урала» Алексей Каштанов

Павел Лисицын/РИА Новости
В рамках группового этапа Кубка России екатеринбургский «Урал» на своем поле принимает «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фонбет Кубок России. Группа D
1-й тайм
31 августа 15:00
Урал
Екатеринбург
8' Юшин
1 : 0
Сочи
Сочи
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

8' Юшин

18' Газинский

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'41

Миладинович пробил по воротам, но не сильно и не опасно, Алексеев ситуацию контролировал полностью.

'39

Юшин оказывается в офсайде и извиняется за это перед своими партнерами.

'37

Очень много активной борьбы за мяч у ворот обеих команд.

'35

Прострел в сторону ворот получается у Бикфалви, но некому замкнуть прострел на дальней штанги.

'33

Весьма перспективные контратаки организует «Урал». Мишкич отдает пас на левый край, но очень вязко играет оборона «Сочи».

'31

Очень активно действует «Сочи». Барсов издали бьет по воротам, но сильно выше.

'29

Прошла длинная передача от Юрганова, но Барсов находился в другой позиции и не успел к мячу.

'27

Бурмистров выбивает мяч на чужую половину поля, но не справляется с этим мячом Барсов.

'25

Право на угловой получил «Урал». Разыграли Юшин и Гаджимурадов.

'23

Ряд прострельных передач проходит в штрафной екатеринбуржцев, но отбивается «Урал» чуть ли не полным составом.

'21

После гола «Сочи» играет чуть активнее и больше владеет инициативой.

'19

А вот и первая желтая карточка. Газинский очень грубо сыграл в центре поля на Шипунове. Причем Турбин сначала дождался окончания атаки «Сочи», а потом уже показал предупреждение.

'17

В целом, нельзя сказать, что у какой-то команды сейчас есть весомое территориальное преимущество.

'15

Ух! Жоазиньо через себя пробивает в штрафной соперника, но по воротам он не попадает.

'13

Впрочем, чуть постепенно «Урал» отдает инициативу сопернику. Но и проходы есть — Бикфалви простреливает в штрафную, но замкнуть удар никто не может.

'11

Пока чуть поактивнее выглядит «Урал», «Сочи» больше играет на контратаках.

'9

Была у нас проверка на VAR, но решение подтверждено, мяч засчитан.

'8

ГОООООООООООООЛ! Юшин под аккомпанемент усилившегося дождя пользуется ошибками обороны «Сочи», обманывает вратаря ложным движением и отправляет мяч в ворота.

'7

Юрганов фолит в центре поля на Гаджимурадове, что приводит к неопасному штрафному «Урала». Здорово екатеринбуржцы цепляются за мяч.

'5

«Урал» своих соперников встречает достаточно высоко, практически у центра поля, не давая проходить дальше.

'3

Активно сейчас сражаются команды, хороший темп игры с самого начала идет.

'1

Сразу же начинается активная борьба на поле вместе со стычками, Бикфалви оказался на газоне.

'1

Стартовал матч! Главный арбитр сегодня — Евгений Турбин.

14:55

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Урал»: Алексеев, Бевеев, Мамин, Эмерсон, Быковский, Гаджимурадов, Газинский, Мишкич, Егорычев, Юшин, Бикфалви.

«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Миладинович, Мещанинов, Бурмистров, Кравцов, Маргасов, Ушатов, Шипунов, Жоаозиньо, Барсов.

14:50

Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! В группе D начинают свой путь в Кубке России «Урал» и «Сочи». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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