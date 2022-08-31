'27

ГОООООЛ!!! «Краснодар» дважды наказал «Химки» — сначала был удален Волков за нарушение правил, а теперь «быки» еще и забили с заработанного штрафного! Мяч был разыгран, Баньяц на финте убрал Глушакова и навесил в штрафную «Химок», от Черного мяч отскочил к Якимову, и тот пробил. Защитник «Химок» заблокировал этот выстрел, но Литвинов с добивания занес мяч в ворота! 1:0 в пользу «Краснодара»!