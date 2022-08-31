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Спорт

Московское дерби: «Торпедо» уступает ЦСКА с самого начала игры. LIVE

Футбол. Кубок России. Группа D. «Торпедо» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Игрок ЦСКА Федор Чалов

Игрок ЦСКА Федор Чалов

РИА Новости
Московское «Торпедо» в рамках группового этапа Кубка России принимает другой столичный клуб — ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Кубок России. Группа D
1-й тайм
31 августа 17:00
Торпедо М
Москва
0 : 1
ЦСКА
Москва
15'
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
1-й тайм

15'

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Самсонов обыграл оппонента на фланге и пробил в ближний угол неточно.

'14

ГОООООООООООООООООООЛ! Никита Ермаков открывает счет своим забитым голам за красно-синих в Кубке России, оказываясь первым на добивании после удара Адольфо Гайча! 0:1!

'11

Удар со штрафного Богдана Рейхмена пришелся в стенку футболистов ЦСКА.

'9

Против Дениса Лаптьева грубо фолит Игорь Дивеев и получает желтую карточку.

'6

Дивеев совершает тактический фол.

'5

Кучаев выкатил передает на Гайча, который чуть подзатянул с развитием атаки, позволив защитнику «Торпедо» заблокировать удар.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за армейцами.

17:02

Игра началась! Поехали!

16:55

«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Нетфуллин, Ле Таллек, Самсонов, Енин, Рейхмен, Караев, Лаптев, Султонов.

Запасные: Бабурин, Евдокимов, Прошкин, Темников, Цаллагов, Рязанцев, Симонян, Эркинов, Лебеденко, Калмыков.

16:50

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Фукс, Зайнутдинов, Обляков, Зделар, Кучаев, Ермаков, Мендес, Гайч.

Запасные: Акинфеев, Боков, Мухин, Карраскаль, Чалов, Набабкин, Мойзес, Медина, Яковлев, Каптилович, Лукин.

16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Московские «Торпедо» и ЦСКА сражаются в группе D Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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