Пари Нижний Новгород

В четыре игрока развивалась атака «Пари НН», но Сулейманов чуть притормозил. Все переходит в позиционную атаку.
После забитого мяча «Пари НН» начал действовать более активно, владеет мячом. Но и «Локо» огрызается Раконьяц пробил издали, попал в ногу Майга, и Гойло среагировал, отбив мяч.
Весьма неплохо хозяева разбивают прессинг соперника. И все это заканчивается ударом по воротам, но Гильерме на месте, выручает свою команду.
Керк прорвался по флангу к воротам, но чуть пострадал в момент удара. Но все в порядке, может продолжить игру.
ГООООООООООООЛ! Вот это начало! «Пари НН» заработал угловой, прошла передача на дальнюю штангу, где оказался Александров, замкнувший в ворота Гильерме.
Пытаются нижегородцы начать атаку со своей половины, но нет особого продвижения вперед. Между собой мяч покатали защитники.
Мяч спокойно держится у «Локомотива». Нижегородцы порой мяч перехватывают, и это приводит к контратаке, правда, ее достаточно быстро останавливает Митай.
С нарушениями правил сейчас вынуждены играть футболисты «Пари НН». Быстро двигаются «железнодорожники», да и в целом темп игры высокий.
Стартовые составы выглядят так:
Состав «Локомотива»: Гильерме, Марадишвили, Мампасси, Магкеев, Митай, Баринов, Куликов, Керк, Камано, Раконьяц, Игнатьев.
Состав «Нижнего Новгорода»: Гойло, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Агапов, Майга, Калинский, Рыбчинский, Милсон, Сулейманов.