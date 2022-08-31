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Спорт

Начало пути в Кубке России: «Пари НН» дома играет с «Локомотивом». LIVE

Футбол. Кубок России. Группа А. «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
«Пари Нижний Новгород» на домашнем стадионе играет с московским «Локомотивом» в матче группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа A
1-й тайм
31 августа 18:30
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
11' Александров
1 : 0
Локомотив М
Москва
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

11' Александров

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'19

В четыре игрока развивалась атака «Пари НН», но Сулейманов чуть притормозил. Все переходит в позиционную атаку.

'17

После забитого мяча «Пари НН» начал действовать более активно, владеет мячом. Но и «Локо» огрызается Раконьяц пробил издали, попал в ногу Майга, и Гойло среагировал, отбив мяч.

'15

Весьма неплохо хозяева разбивают прессинг соперника. И все это заканчивается ударом по воротам, но Гильерме на месте, выручает свою команду.

'13

Керк прорвался по флангу к воротам, но чуть пострадал в момент удара. Но все в порядке, может продолжить игру.

'11

А ведь казалось, что «Локомотив» все же находился чуть ближе к голу.

'10

ГООООООООООООЛ! Вот это начало! «Пари НН» заработал угловой, прошла передача на дальнюю штангу, где оказался Александров, замкнувший в ворота Гильерме.

'9

Пытаются нижегородцы начать атаку со своей половины, но нет особого продвижения вперед. Между собой мяч покатали защитники.

'7

Мяч спокойно держится у «Локомотива». Нижегородцы порой мяч перехватывают, и это приводит к контратаке, правда, ее достаточно быстро останавливает Митай.

'5

С нарушениями правил сейчас вынуждены играть футболисты «Пари НН». Быстро двигаются «железнодорожники», да и в целом темп игры высокий.

'3

Сшибают Марадишвили в центре поля, но без нарушения правил.

'1

Мяч сразу же себе забирают «железнодорожники».

'1

Поехали, стартовал матч! Главный арбитр поединка — Павел Кукуян.

18:25

Стартовые составы выглядят так:

Состав «Локомотива»: Гильерме, Марадишвили, Мампасси, Магкеев, Митай, Баринов, Куликов, Керк, Камано, Раконьяц, Игнатьев.

Состав «Нижнего Новгорода»: Гойло, Александров, Юлдошев, Каккоев, Пенчиков, Агапов, Майга, Калинский, Рыбчинский, Милсон, Сулейманов.

18:20

Матч начнется в 18.30 по московскому времени.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча группы А в Кубке России, где сражаются «Пари Нижний Новгород» и московский «Локомотив».

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