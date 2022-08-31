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Спорт

Зенит — Факел

Фонбет Кубок России. Группа B
Матч не начался
31 августа 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Факел
Воронеж
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» на своем поле принимает воронежский «Факел» в рамках Кубка России. Команды играют в группе В, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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