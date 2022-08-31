18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Петербургский «Зенит» на своем поле принимает воронежский «Факел» в рамках Кубка России. Команды играют в группе В, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.