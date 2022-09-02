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Спорт

Денисов забил быстрый гол, но Павлюченко сравнял счет: легенды «Спартака» бьются с «Зенитом». LIVE

Футбол. Матч легенд Olimpbet. «Спартак» — «Зенит». ОНЛАЙН

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Игорь Денисов в составе «Зенита»

Игорь Денисов в составе «Зенита»

Алексей Даничев/РИА Новости
В рамках матча легенд Olimpbet знаменитые игроки «Спартака» принимают на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве легенд «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч легенд Olimpbet.
02 сентября 19:42
Спартак
1:1
Зенит
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'39

Аршавин вошел в штрафную и попытался обыграть защитника, но врезался в его ногу и упал. Судья сказал подниматься.

'37

Аршавин здорово на смене движения обыграл защитника, вошел в штрафную с правого фланга и прострелил в центр, но Кержаков не пошел на этот пас. В итоге спартаковцы перехватили снаряд.

'35

Самедов в эфире «Матч ТВ»: «Мне не удалось сбросить килограммы перед этой игрой. Было много работы (Самедов работает в воронежском «Факеле». — «Газета.Ru»), и я не так часто занимался, как хотелось бы. Этот матч тяжелее, чем первый. Физически трудно — ножки сели, поднаелись.

Победим ли «Зенит»? Мы очень этого хотим, но надо еще забить. Игра равная. Нужно не тратить зря силы, меньше терять мяч. А то физическая форма оставляет желать лучшего.

Думаю, что следующим забьет Тихонов».

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Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов

РИА Новости
'34

Денисов в жестком подкате срубил Тихонова. Судья обошелся без желтой карточки, Денисов с улыбкой извинился.

'33

Ещенко убрал соперника на замахе и навесил в штрафную «Зенита», но Баженов пробил мимо ворот!

'31

Баженов появился на поле и тут же попытался откликнуться на длинный заброс, но его опередил Анюков и забрал мяч.

'29

Тихонов навесил в штрафную «Зенита», но питерцы вынесли мяч в поле.

'27

ГОООООЛ!!! Роман Павлюченко сравнивает счет! Бояринцев выдал шикарную подачу в центр штрафной «Зенита», и Павлюченко в касание отправил мяч в ближний угол! Филимонов не спас. 1:1!

'27

Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ»: «В первом матче нас возили, но мы использовали свои возможности и грамотно отоборонялись. К этому матчу мы подготовились, побегали, скинули вес — я потерял 5 кг.

«Спартак» омолодился — у них есть движение, контроль мяча, великолепные мастера, отличный тренер. Любого можно выделить — Тихонов, Титов, Ещенко».

'25

Аршавин чуть не вышел один на один с Филимоновым, но оказался в офсайде!

'23

Артем Ребров в эфире «Матч ТВ»: «Договаривались, что я сыграю минут 15-20 во втором тайме. Виноват ли Филимонов в пропущенном голе? Нет, мне кажется, там было без шансов. Денисов пробил в дальний угол.

Выходит, что это будет мой прощальный матч за «Спартак». Спасибо РФС, что решили нам с Ещенко подарить этот матч.

Пока игра идет равная. «Зенит» свой «стандарт» исполнил. Но и мы сейчас будем освежать игру.

Почему Абаскаль пришел сегодня? Он ценит, что эти легенды сделали для «Спартака», поэтому решил зайти, поприветствовать. Здорово, что он это чтит, понимает, в какой большой клуб он попал».

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
'22

Замены в составе «Спартака»: на поле появились Бояринцев, Ширко и Мелешин.

'21

Денисов принял мяч после подачи с углового и нанес удар из пределов штрафной, однако попал в Коновалова!

'20

Погребняк исполнил передачу в штрафную «Спартака», и от Хлестова мяч ушел на угловой.

'20

Зенитовцы уверенно вынесли мяч после навеса красно-белых с углового.

'19

Тихонов нанес прямой удар со штрафного, и мяч рикошетом от Тимощука прошел рядом со штангой!

'19

Игонин врезался сзади в Павлюченко. «Спартак» заработал опасный «стандарт» рядом со штрафной «Зенита».

'17

Аршавин дал короткое интервью в эфире «Матч ТВ»: «Пока трудно сказать, усилился «Спартак» или нет после прошлого матча. Новые молодые игроки в составе красно-белых? Конечно, наши подзавелись из-за этого. Думаю, шансы на победу равны, несмотря на то что мы ведем 1:0.

Как мы забили? За счет Гарика! Он еще даже не понял, зачем он приехал, где он находится, мяч отскочил к нему, он пробил — и все, 1:0!»

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Андрей Аршавин в составе «Зенита»

Андрей Аршавин в составе «Зенита»

РИА Новости
'16

«Зенит» регулярно проводит замены, чтобы сохранять свежесть состава, а вот «Спартак» пока не сделал ни одной.

'14

«Спартак» долго контролировал мяч на чужой половине поля, однако в итоге зенитовцы перехватили снаряд и пошли в контратаку.

'12

Главный тренер легендарного «Спартака» Олег Романцев в эфире «Матч ТВ»: «Этим игрокам — ни спартаковцам, ни зенитовцам — доказывать нечего. Они должны просто показать болельщикам, что есть еще порох в пороховницах. Тут много импровизаторов, индивидуально сильных личностей. Посмотрите, какое владение мячом, у всех голова поднята! Я просто наслаждаюсь игрой.

Когда мяч уходил, Хлестов не должен был его выбивать. Если бы Филимонов подсказал, что мяч уходит... ненужный угловой закончился ненужным голом. Но преимущество у нас есть.

Надеюсь, скоро забьем.

У «Зенита» состав помоложе. Наша команда должна играть за счет ума, тактической грамотности и чувства локтя друг друга».

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Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев

Twitter «Спартака»
'10

Головской нанес мощный удар, но Окрошидзе потащил!

'8

Подача сине-бело-голубых с фланга получилась слишком простой — Филимонов спокойно забрал мяч.

'7

Опасно! Аршавин набрал огромную скорость на левом фланге, вошел в штрафную и прострелил в центр, где Кержаков нанес удар в касание, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой!

'5

ГОООООЛ!!! Денисов быстро открыл счет! После навеса с углового 38-летний хавбек подработал мяч себе грудью и вторым касанием пробил в дальний угол. 1:0 — «Зенит» повел в Москве! «Поставленным ударом с левой ноги некто Игорь Денисов открыл счет, — прокомментировал этот гол Роман Широков в эфире «Матч ТВ». — Когда я выйду на поле? Моя помощь пока не требуется».

'4

Цветков исполнил подачу с левого фланга в штрафную «Спартака», но от головы Хлестова мяч ушел на угловой.

'2

Кержаков получил мяч возле штрафной «Спартака» и попытался отдать пяткой пас на Данни, однако получилось неточно. Защитники легко забрали мяч.

'1

Матч начался!

18:59

Матч посвящен великому игроку и тренеру Георгию Ярцеву, который ушел из жизни 15 июля 2022 года. Он работал в качестве тренера на предыдущем матче легенд «Спартака» и «Зенита», а буквально через неделю покинул этот мир.

18:57

Регламент матча легенд: два тайма по 40 минут, в случае ничьей – серия пенальти.

18:55

Стартовый состав легенд «Зенита»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.

Запасные: Малафеев, Астафьев, Лобов, Коноплев, Радимов, Широков, Быстров, Погребняк.

18:50

Стартовый состав легенд «Спартака»: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Титов, Тихонов, Павленко, Павлюченко.

Запасные: Ребров, Аленичев, Мелешин, Джубанов, Бояринцев, Комбаров, Ширко, Баженов.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня легенды «Спартака» принимают знаменитых игроков «Зенита». Начало матча — в 19.00 мск.

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