Аршавин вошел в штрафную и попытался обыграть защитника, но врезался в его ногу и упал. Судья сказал подниматься.
Аршавин здорово на смене движения обыграл защитника, вошел в штрафную с правого фланга и прострелил в центр, но Кержаков не пошел на этот пас. В итоге спартаковцы перехватили снаряд.
Самедов в эфире «Матч ТВ»: «Мне не удалось сбросить килограммы перед этой игрой. Было много работы (Самедов работает в воронежском «Факеле». — «Газета.Ru»), и я не так часто занимался, как хотелось бы. Этот матч тяжелее, чем первый. Физически трудно — ножки сели, поднаелись.
Победим ли «Зенит»? Мы очень этого хотим, но надо еще забить. Игра равная. Нужно не тратить зря силы, меньше терять мяч. А то физическая форма оставляет желать лучшего.
Думаю, что следующим забьет Тихонов».
Полузащитник московского «Спартака» Александр СамедовРИА Новости
Денисов в жестком подкате срубил Тихонова. Судья обошелся без желтой карточки, Денисов с улыбкой извинился.
Баженов появился на поле и тут же попытался откликнуться на длинный заброс, но его опередил Анюков и забрал мяч.
ГОООООЛ!!! Роман Павлюченко сравнивает счет! Бояринцев выдал шикарную подачу в центр штрафной «Зенита», и Павлюченко в касание отправил мяч в ближний угол! Филимонов не спас. 1:1!
Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ»: «В первом матче нас возили, но мы использовали свои возможности и грамотно отоборонялись. К этому матчу мы подготовились, побегали, скинули вес — я потерял 5 кг.
«Спартак» омолодился — у них есть движение, контроль мяча, великолепные мастера, отличный тренер. Любого можно выделить — Тихонов, Титов, Ещенко».
Артем Ребров в эфире «Матч ТВ»: «Договаривались, что я сыграю минут 15-20 во втором тайме. Виноват ли Филимонов в пропущенном голе? Нет, мне кажется, там было без шансов. Денисов пробил в дальний угол.
Выходит, что это будет мой прощальный матч за «Спартак». Спасибо РФС, что решили нам с Ещенко подарить этот матч.
Пока игра идет равная. «Зенит» свой «стандарт» исполнил. Но и мы сейчас будем освежать игру.
Почему Абаскаль пришел сегодня? Он ценит, что эти легенды сделали для «Спартака», поэтому решил зайти, поприветствовать. Здорово, что он это чтит, понимает, в какой большой клуб он попал».
Денисов принял мяч после подачи с углового и нанес удар из пределов штрафной, однако попал в Коновалова!
Игонин врезался сзади в Павлюченко. «Спартак» заработал опасный «стандарт» рядом со штрафной «Зенита».
Аршавин дал короткое интервью в эфире «Матч ТВ»: «Пока трудно сказать, усилился «Спартак» или нет после прошлого матча. Новые молодые игроки в составе красно-белых? Конечно, наши подзавелись из-за этого. Думаю, шансы на победу равны, несмотря на то что мы ведем 1:0.
Как мы забили? За счет Гарика! Он еще даже не понял, зачем он приехал, где он находится, мяч отскочил к нему, он пробил — и все, 1:0!»
Андрей Аршавин в составе «Зенита»РИА Новости
«Зенит» регулярно проводит замены, чтобы сохранять свежесть состава, а вот «Спартак» пока не сделал ни одной.
«Спартак» долго контролировал мяч на чужой половине поля, однако в итоге зенитовцы перехватили снаряд и пошли в контратаку.
Главный тренер легендарного «Спартака» Олег Романцев в эфире «Матч ТВ»: «Этим игрокам — ни спартаковцам, ни зенитовцам — доказывать нечего. Они должны просто показать болельщикам, что есть еще порох в пороховницах. Тут много импровизаторов, индивидуально сильных личностей. Посмотрите, какое владение мячом, у всех голова поднята! Я просто наслаждаюсь игрой.
Когда мяч уходил, Хлестов не должен был его выбивать. Если бы Филимонов подсказал, что мяч уходит... ненужный угловой закончился ненужным голом. Но преимущество у нас есть.
Надеюсь, скоро забьем.
У «Зенита» состав помоложе. Наша команда должна играть за счет ума, тактической грамотности и чувства локтя друг друга».
Легендарный тренер «Спартака» Олег РоманцевTwitter «Спартака»
Опасно! Аршавин набрал огромную скорость на левом фланге, вошел в штрафную и прострелил в центр, где Кержаков нанес удар в касание, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой!
ГОООООЛ!!! Денисов быстро открыл счет! После навеса с углового 38-летний хавбек подработал мяч себе грудью и вторым касанием пробил в дальний угол. 1:0 — «Зенит» повел в Москве! «Поставленным ударом с левой ноги некто Игорь Денисов открыл счет, — прокомментировал этот гол Роман Широков в эфире «Матч ТВ». — Когда я выйду на поле? Моя помощь пока не требуется».
Цветков исполнил подачу с левого фланга в штрафную «Спартака», но от головы Хлестова мяч ушел на угловой.
Кержаков получил мяч возле штрафной «Спартака» и попытался отдать пяткой пас на Данни, однако получилось неточно. Защитники легко забрали мяч.
Матч посвящен великому игроку и тренеру Георгию Ярцеву, который ушел из жизни 15 июля 2022 года. Он работал в качестве тренера на предыдущем матче легенд «Спартака» и «Зенита», а буквально через неделю покинул этот мир.
Стартовый состав легенд «Зенита»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.
Запасные: Малафеев, Астафьев, Лобов, Коноплев, Радимов, Широков, Быстров, Погребняк.
Стартовый состав легенд «Спартака»: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Титов, Тихонов, Павленко, Павлюченко.
Запасные: Ребров, Аленичев, Мелешин, Джубанов, Бояринцев, Комбаров, Ширко, Баженов.