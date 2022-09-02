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Самедов в эфире «Матч ТВ»: «Мне не удалось сбросить килограммы перед этой игрой. Было много работы (Самедов работает в воронежском «Факеле». — «Газета.Ru»), и я не так часто занимался, как хотелось бы. Этот матч тяжелее, чем первый. Физически трудно — ножки сели, поднаелись.

Победим ли «Зенит»? Мы очень этого хотим, но надо еще забить. Игра равная. Нужно не тратить зря силы, меньше терять мяч. А то физическая форма оставляет желать лучшего.

Думаю, что следующим забьет Тихонов».