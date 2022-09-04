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Спорт

Массовые разборки на поле, две красных карточки и удар в лицо: 2DROTS уничтожил «Амкал»

2DROTS обыграл «Амкал» впервые с 2018 года и завоевал бронзу МКС

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Супермедийные команды «Амкал» и 2DROTS сразились в матче за третье место на Московском Кубке Селебрити. «Дроты» действовали с огромным игровым преимуществом и победили со счетом 1:0 благодаря голу своего капитана Эдамса. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Московский Кубок Селебрити.
04 сентября 20:30
Амкал
0:1
2DROTS
Трансляция
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'90+7

Статистика матча:

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'90+7

«Болейте за эту команду! Она будет все равно! — кричит Виктор Зубко сектору ультрас «Амкала». — Сейчас переполняют эмоции. Каждому из вас большое человеческое спасибо!»

У Дениса Ивановича и у президента «Амкала» Германа слезы на глазах. Напомним, Денис Зубко вместе со всем тренерским штабом покидает «Амкал», о чем сообщил перед этим матчем.

«Мы вас любим! Мы вас любим!» — скандируют фанаты красно-черных.

'90+7

Финальный свисток! 2DROTS просто раскатали «Амкал» и завоевали бронзовые медали МКС! Да, счет всего лишь 1:0 (Эдамс на 50-й минуте забил мяч головой после навеса Стиля), но красно-черным повезло, что они не пропустили больше. «Дроты» доминировали весь матч.

Под конец ребята немного разгорячились: Чужой грубо отмахнулся от Гудаева и попал ему рукой в лицо, за что получил прямую красную карточку. Также красную получили два игрока 2DROTS — Эдамс и Мбаппе — за разборки на поле.

В итоге команды доигрывали 10 на 10 (Мбаппе выбежал на поле со скамейки запасных, поэтому 2DROTS не были вдевятером).

Спасибо командам за яркий матч!

'90+4

Замена у 2DROTS: Степанов вместо Фартуны.

'90+2

Арбитр компенсировал семь минут. 2DROTS продолжает доминировать, и «Амкал» ничего не может сделать.

'90+2

Гудай пробил головой после навеса в штрафную «Амкала», но Маменко спас!

'90+2

Эдамс в прямом эфире о своем удалении: «Наверное, мой косяк. Не надо было так делать. Чужого удалили бы, а мы спокойно доиграли бы в большинстве. Если судья дал мне красную, значит, так надо. Я пересмотрю момент и еще скажу мнение».

'90+1

Слон вредничает и долго не дает мяч Кузе, чтобы тот ввел снаряд из-за боковой. Однако арбитр относится к этому с пониманием и не дает желтую карточку.

'89

Двойная замена в составе «Амкала»: вышли Гасилин и Дражжук вместо Кашая и Левина.

'88

Игра возобновилась в составах 10 на 10! У «Амкала» «стандарт», заработанный Чужим перед тем, как он сфолил на красную карточку. Маменко отправил мяч к штрафной 2DROTS, но те быстро выбили мяч за боковую.

'85

До сих пор непонятно, почему на газоне долго лежал Стиль. Кто его ударил? Даже на повторах ничего не видно. Судья так и не разобрался.

'83

Судья встал после экрана VAR и методично записывал, кто какое нарушение совершил. Итоговые решения: красная карточка Чужому за грубую отмашку в лицо сопернику, желтая — Гудаеву за фол, который сорвал контратаку «Амкала» (из-за этого нарушения Чужой и взбесился), Мбаппе — красная за то, что выбежал на поле и стал разбираться, Эдамсу — красная карточка за драку на поле.

'79

Слон подал с углового, но «Амкал» перехватил мяч. Чужой получил снаряд и пошел разгонять контратаку, Гудаев прихватил его сзади, и игрок «Амкала» в бешенстве отмахнулся и попал по лицу Гудаю! Вся команда 2DROTS тут же побежала заступаться за своего игрока! Стиль почему-то лежит на поле, хотя Чужой ударил не его. Неужели пострадал в драке?

Кошмар!

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'78

Стиль подал в штрафную «Амкала», но мяч от головы защитника ушел на угловой.

'78

Арбитр не стал назначать пенальти! Скамейка 2DROTS начинает бунтовать. Левин пытается успокоить всех, чтобы пауза не сильно задерживалась, и у «Амкала» было больше шансов сравнять счет.

'76

Арбитр пошел смотреть видеоповтор на предмет пенальти. Однако кажется, что Бара не нарушал правил — просто заслонил собой мяч, а игрок 2DROTS сам подлез ему под руку в попытке достать мяч первым и упал из-за этого столкновения.

'75

Мана влетел в штрафную «Амкала», ему поставил корпус Бара, и оба упали!

'74

Кузькин подключился к атаке по правому флангу и отдал в центр на Эрика, но того накрыли сразу три соперника и легко отобрали мяч.

'73

2DROTS заработал угловой. Стиль навесил в центр штрафной, но Кузькин выбил мяч в поле.

'72

Стиль подал на ближнюю штангу, но там был только игрок «Амкала» Кирьяков. Он выбил мяч в поле.

'71

Кашай поставил подножку Стилю высоко на правом фланге атаки 2DROTS. Будет опасный штрафной.

'70

Опасно! Прокоп получил мяч на линии штрафной 2DROTS, убрал под левую и мощно зарядил по воротам, но мяч просвистел над перекладиной!

'69

Замена в составе «Амкала»: Чужой вышел вместо защитника Дражжука.

'68

Слон прошел по левому флангу и навесил в штрафную, но Маменко надежно забрал мяч.

'68

Слон подал с углового в центр штрафной, но мяч пролетел мимо всех и ушел в поле. Однако 2DROTS первые на подборе. Второй гол в ворота «Амкала» назревает.

'67

Моментище! Маменко в прыжке вытащил мяч из-под перекладины!

'65

ЧТО ПРОИСХОДИТ?! Маменко зачем-то выбежал за пределы штрафной, но промахнулся мимо мяча и потом начал просто прыгать вокруг игрока 2DROTS, пытаясь помешать ему пробить в пустые ворота! В итоге игрок действительно плюнул на попытки развернуться под давлением вратаря и просто пробил не глядя. Мяч ушел за лицевую.

'64

Эдамс на отличной скорости обогнал защитника «Амкала» и отобрал мяч прямо возле чужой штрафной! Как же активен 2DROTS и как же аморфен и безыинициативен «Амкал». Стиль получил мяч и нанес удар в ближний угол, но промахнулся.

'63

Замена в составе 2DROTS: Ослоновский вышел вместо Фартуны.

'62

«Амкал» не забивает с игры на МКС уже четыре матча подряд. Красно-черные все еще не могут прийти в себя.

'61

Маменко часто пытается вынести мяч подальше, но почти всегда в этом матче это приводит к тому, что «дроты» легко забирают снаряд. В итоге «Амкал» вынужден много бегать без мяча и уставать.

'60

Табаско заработал фол на чужой половине поля. После подачи Стиля мяч легко достался Маменко.

'59

Замена у 2DROTS: Карат выходит вместо Кутуза.

'58

Замена в составе «Амкала»: быстрый левый защитник Кирьяков вышел вместо Левшука и сразу за руку поздоровался со Стилем. Соперники уважают друг друга.

'57

Стиль финтом ушел от Шурыгина и решил пробить из-за пределов штрафной, но получилось выше ворот!

'57

Замена в составе «Амкала»: Прокоп выходит вместо Сибсканы и забирает его капитанскую повязку.

'56

Горячо! Кутуз чуть не получил мяч в штрафной «Амкала» и не вышел один на один, но Бара в последний момент успел носочком выбить мяч у него из-под ног за боковую!

'55

Левин выцарапал мяч на чужой половине поля, но был сбит с ног. Арбитр показал, что нарушения правил там не было. «Амкалу» сложно элементарно получить мяч.

'54

Матч продолжает проходить под диктовку 2DROTS. Фартуна пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от Бары пошел в створ, но Маменко легко поймал снаряд.

'52

«Дроты» продолжают грузить подачи в штрафную «Амкала»! Только что Бегларян мощно пробил по воротам, но попал в Кузькина! По инерции игроки 2DROTS требуют пенальти, но руки там не было.

'50

ГОООООЛ!!! 2DROTS заработали угловой, Стиль подал в центр штрафной, капитан Эдамс выиграл борьбу у Шурыгина и забил головой рикошетом от газона! Кстати, мяч летел прямо в Маменко, но из-за отскока от газона голкипер не сумел правильно отреагировать на него. Ну и сильно не хватило мастерства, конечно. «Дроты» абсолютно заслуженно вышли вперед, поскольку были сильнее весь первый тайм и зажали соперника в начале второго. 1:0!

'49

Опасно! «Дроты» организовали навес в штрафную, Маменко в прыжке схватил мяч, и Фрол очень жестко врезался в него со стороны! Вратарь выронил мяч, однако судья свистнул фол, так что пробить никому не удалось.

'47

«Дроты» с самого начала зажали «Амкал» в его штрафной, но не смогли довести дело до удара! Неточный навес Эдамса отправил мяч за лицевую. Но красно-черные кое-как отбились.

'46

Второй тайм начался! Двойная замена у «Амкала»: Кашай вышел вместо Прокопа, а Блатов — вместо Гасилина.

45+3

Статистика первого тайма:

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'45+3

А пока в матче перерыв, вот еще мнение по поводу спорного момента с возможным пенальти в ворота «Амкала»:

'45+3

Первый тайм завершен! «Амкал» и 2DROTS пока играют вничью 0:0. У «дротов» явное игровое преимущество: они больше владеют мячом, проводят явно больше атак и нанесли несколько опасных ударов, которые потащил Маменко. «Амкал» несколько раз выбежал в опасные контратаки, и один раз Гасилин попал в штангу.

Также на 18-й минуте Левин сыграл рукой в своей штрафной, и «дроты» требовали пенальти, однако арбитр после множества просмотров видеоповтора пришел к выводу, что рука Левина находилась в естественном положении.

Очень жаркий матч, несмотря на холодную московскую погоду. С нетерпением ждем второго тайма!

'45+1

Моментище! Кутуз красивым финтом усадил на пятую точку Шурыгина и навесил в центр штрафной «Амкала» на Ману, а тот пробил головой в упор, но чуть-чуть не попал в створ!

'45

У «Амкала» пошло множество ошибок, но 2DROTS пока никак не могут наказать соперника.

'44

Опасно! Игрок «дротов» то ли бил, то ли навешивал, и мяч чуть не залетел за шиворот Маменко! Но вратарь вовремя отреагировал и отбил мяч.

'43

Момент! Кутуз промахнулся по мячу на дальней штанге! А ведь мог в касание расстреливать ворота «Амкала».

'42

Арбитр Федотов считает, что судья принял правильное решение, не поставив пенальти в ворота «Амкала» за игру Левина рукой.

'40

Гасилин не смог выиграть борьбу за мяч у Гудаева — защитник «дротов» был быстрее, грамотно поставил корпус и не дал опытному форварду завладеть мячом возле своей штрафной.

'38

2DROTS заработали угловой. После подачи в штрафную мяч достался Фролу, и тот нанес мощный удар, но снаряд пролетел мимо ворот.

'35

Левшук подал со «стандарта» в штрафную 2DROTS, однако Эдамс легко выиграл верховую борьбу за мяч и вынес его в поле.

'34

Стиль подал с углового прямо в руки Маменко, а вратарь еще и вынес мяч точно на Прокопа, который заработал перспективный «стандарт».

'33

Моментище! Эрик ошибся и потерял мяч на своей половине поля! «Дроты» организовали быструю атаку, Стиль красиво на дриблинге ушел от Дражжука в штрафной «Амкала» и пробил под перекладину! Но Маменко совершил шикарный сейв одной правой рукой — даже не стал прыгать — и выбил мяч на угловой!

'32

Миша Прокоп подал с углового в центр штрафной, Сибскана подхватил мяч и навесил на Гасилина, а тот пробил головой! Но снаряд мягко прилетел в руки Сычеву.

'31

Прокоп подал с углового на дальнюю штангу, но Фартуна ногой вынес мяч на второй подряд угловой!

'31

Прокоп прорвался на левом фланге мимо Гудаева и заработал угловой!

'31

Фартуна навесил в штрафную «Амкала», но слишком сильно: мяч ушел за лицевую.

'30

Кузя открылся на правом фланге под разрезающий пас, вошел в штрафную 2DROTS и должен был простреливать, но завозился с мячом, не смог обыграть защитника и неточно отпасовал назад. «Дроты» перехватили снаряд.

'28

ШТАНГА! «Амкал» чуть не забил! Эрик прорвался на дриблинге сквозь двоих защитников 2DROTS и прострелил в штрафную, и Гасилин пробил в касание, но попал в левую штангу!

'27

Кузя заработал угловой. Левшук подал в центр штрафной, но «дроты» выбили мяч в поле. «Амкал» первый на подборе.

'26

Фартуна красиво сыграл пяткой и отдал пас в штрафную «Амкала», но Маменко прочитал эту ситуацию, вышел из ворот и забрал мяч!

'25

Маменко поднялся с газона. Видимо, серьезной травмы нет. Вратарь «Амкала» продолжает игру.

'25

Ох, Кутуз влетел коленом в голову Маменко очень сильно! Нападающий «дротов» боролся за мяч в штрафной «Амкала», но упал и ударил вратаря.

'23

Судья не стал назначать пенальти в ворота «Амкала» за игру Левина рукой! По его мнению, игрок красно-черных держал руку внизу, в естественном положении, и не выставлял ее в сторону. Что ж, арбитр просмотрел много ракурсов неоднократно

'20

Арбитр сам пошел смотреть повтор, чтобы убедиться, что Левин сыграл рукой.

'18

Опасно! Эдамс пробил по воротам «Амкала» с линии штрафной, но Левин заблокировал этот удар! «Дроты» начали требовать пенальти, поскольку считают, что мяч попал в руку. Президенты 2DROTS Некит и Жека требуют показать повтор, чтобы убедиться в своей правоте.

На повторе действительно видно, что у Левина была рука! Только не очень понятно, она была прижата или отставлена. Повтор не очень хороший, чтобы определить это.

'17

Прокоп выдал передачу вперед по правому флангу на Кузю, но Сальников здорово отыграл в обороне и не дал игроку «Амкала» добраться до мяча.

'16

Маменко начудил! Вроде бы схватил мяч в руки после заброса «дротов», но уронил его и потом экстренно прыгал, чтобы накрыть снаряд! А ведь рядом дежурили игроки 2DROTS.

'15

Мяч летает с одной стороны поля на другую. Взаимные ошибки не дают командам соорудить опасную атаку.

'13

Эрик Профик долго лежал на газоне после какого-то стыка. Однако все-таки смог подняться, а значит, серьезной травмы нет.

'13

Арчи отобрал мяч у Прокопа, и «дроты» провели атаку. Богдан исполнил навес в штрафную «Амкала», но слишком сильно — мяч ушел за лицевую.

'12

Шурыгин забросил высоко на левый фланг на Левшука, но судья зафиксировал фол со стороны игрока «Амкала» в борьбе за мяч, так что атаки тут не получится.

'11

«Дроты» опасно забросили мяч в штрафную на Манаева, но тот промахнулся по мячу! В итоге Маменко успел добежать до мяча и накрыть его телом!

'10

Левшук перехватил мяч на чужой половине поля и мог организовать голевой момент, но выдал просто ужасную передачу на Гасилина — мяч просто укатился к вратарю 2DROTS! Нападающий начал предъявлять претензии Левшуку, но Прокоп быстро успокоил обоих парней.

'9

Опасно! «Дроты» забросили мяч в штрафную «Амкала», и кто-то пробил по воротам, но Маменко занял правильную позицию и уверенно забрал снаряд.

'8

Эрик Профик перехватил мяч в центре поля и прервал атаку 2DROTS. Пока что ни один, ни другой коллектив не могут провести действительно опасную атаку, много ошибок в передачах.

'7

Вау, Левшук накрутил троих, но все-таки не устоял на ногах после жесткой борьбы с соперником возле штрафной 2DROTS!

'6

«Амкал» владеет мячом на своей половине поля, «дроты» обозначают легкий прессинг. Пока красно-черные не могут продвинуться вперед.

'4

«Амкал» заработал еще один «стандарт». Прокоп навесил в штрафную, и Дражжук нанес удар по воротам — мяч пролетел выше.

'4

«Амкал» не смог ничего выжать из своего штрафного — игроки решили разыграть мяч, но «дроты» быстро отобрали снаряд.

'3

Линия атаки «дротов» очень высоко поднимается для прессинга. Однако «Амкал» организовал заброс вперед, Кузя принял мяч и заработал на себе фол.

'1

Матч начался!

20:20

Стартовые состав 2DROTS и «Амкала»:

20:15

Добрый вечер! Супермедийные команды «Амкал» и 2DROTS разыгрывают матч за третье место на Московском Кубке Селебрити. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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