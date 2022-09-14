'45+3

Звучит свисток на перерыв. Неплохо «Амкал» начал эту игру, успел забить, после чего прижался к своим воротам и пропустил два мяча, первый из которых вполне можно считать курьезным. Сможет ли новый главный тренер медиаклуба Юрий Бабин найти нужные слова, чтобы подбодрить своих подопечных? Узнаем через 15 минут.