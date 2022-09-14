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Спорт

Первый матч с новым тренером: «Амкал» проигрывает в Кубке «Звезде» легенды «Спартака» Комбарова. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 1/64 финала. «Амкал» — «Звезда». ОНЛАЙН

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В матче 1/64 финала Пути регионов Кубка России блогерская команда «Амкал» проводит свой первый матч после отставки Дениса Зубко — в соперниках у блогеров крепкая «Звезда», которую тренирует экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Фонбет Кубок России. 1/64 финала
2-й тайм
14 сентября 13:00
Амкал
Москва
14' Киряков
1 : 2
Звезда СПб
Санкт-Петербург
23' Першин
45' Великородный
Стадион «Смена СДЮШОР - Академия "Зенита"», Санкт-Петербург
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия)
1-й тайм

14' Киряков 17' Киряков

22' Товмасян

21' Великородный 23' Першин

45' Великородный

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'51

Антон Чужой грамотно ставит корпус, вынуждая фолить Смирнова.

'49

Прокоп получает предупреждение за разговоры с арбитром.

'48

Начинается тайм с давления футболистов «Звезды», очень тяжело блогерской команде сейчас дается игра.

'46

Второй тайм игры «Амкал» — «Звезда» стартовал.

'45+3

Звучит свисток на перерыв. Неплохо «Амкал» начал эту игру, успел забить, после чего прижался к своим воротам и пропустил два мяча, первый из которых вполне можно считать курьезным. Сможет ли новый главный тренер медиаклуба Юрий Бабин найти нужные слова, чтобы подбодрить своих подопечных? Узнаем через 15 минут.

'45

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

'44

ГОООООООООООООООООЛ! Выходит «Звезда» вперед! Евсютин выкатил мяч на Великородного, который вбежал в штрафную и аккуратно с правой ноги закрутил мяч в дальний угол! Не выручил Маменко, 2:1 в пользу петербуржцев!

'42

Оказался в офсайде Алексей Гасилин.

'41

Кашаев притормозил передачей назад контратаку «Амкала», которую начал развивать Прокоп.

'39

Шурыгин подстраховал Маменко, не дав забрать подбор Першину после удара практически с угла вратарской от Герчикова. Много позиционных ошибок у оборонцев «Амкала» после пропущенного гола.

'38

Кашаев предъявляет партнеру за то, что не открылся в свободную зону, из-за чего мяч за боковую выбил Никитенков.

'35

Первая замена у «Амкала»: Киряков уступает место на поле Антону Чужому. Держится за плечо автор забитого мяча, будем ждать новостей от медицинской бригады «Амкала» во главе с Артемом Рыженко.

'34

Резанный удар от Герчикова парирует Маменко!

'33

Теперь с правого края атака — Герчиков на Першина закинул, но Никите не хватило пространства, чтобы подстроиться под мяч.

'31

Левым флангом контратаковала сейчас «Звезда», но подача у Уткина акцентированной не получилась.

'28

Товмасян зачем-то влез под ноги Дражжуку, который пытался расстаться с мячом после затяжного розыгрыша стандарта, и получил по голове.

'26

Стали разрывать оборону блогерской команды «профики» — Товмасяна между ног проверили.

'24

ГОООООООООООООООООООООЛ! Никита Першин реализует штрафной! Проводили подготовку к стандарту игроки «Амкала», воспользовался заминкой игрок «Звезды» и быстро пробил по воротам. Маменко тоже выключился из эпизода, 1:1!

'22

И тут же Эрик Товмасян получает предупреждение, очень много нарушений у нас сегодня.

'21

Великородный отвечает примерно похожим фолом на Левшуке. Судья ведет себя последовательно и показывает карточку игроку «Звезды».

'19

Сергей Киряков шипами задевает Першина — первая желтая карточка в сегодняшней игре.

'17

Евсютин отвечает своим ударом головой в следующей атаке, вышло не точно.

'15

ГООООООООООООООООООООЛ! «Амкал» открывает счет в сегодняшней игре! Прокоп офрмляет третью голевую передачу в этом розыгрыше Кубка России! Шикарная подача воспитанника «Зенита» с левого края нашла голову Кирякова. — Сергею оставалось просто вонзить мяч в ворота, что он с легкостью и сделал! 1:0!

'13

Игнатович подталкивает в спину Прокопа на дальней бровке, штрафной в пользу «Амкала».

'12

Неудачно «Звезда» разыгрывает угловой, Першин до мяча не добирается.

'10

Медицинская бригада оказывает помощь №68 петербургской команды.

'9

Леонид Герчиков получил сильный удар в бедро от Арсения Левшука и оказался на газоне. В момент падения игрок «Звезды» не успел сгруппироваться и упал на только что поврежденное бедро, чем усугубил травму.

'6

Кузькин грамотно накрыл мяч корпусом и вынудил оппонента сфолить.

'5

Максим Андреев здорово зацепился за мяч на правом фланге, выкатил мяч на Уткина, который с ходу запулил мяч в воображаемые регбийные ворота.

'4

Эрик Товмасян оказывается на газоне после столкновения центре поля.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за номинальными хозяевами. Номинальными, потому что игра сегодня проходит в Санкт-Петербурге, на стадионе академии «Зенита» — «Смена».

13:03

Игра началась! Поехали!

12:55

Состав «Звезды»:

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12:50

Состав «Амкала» выглядит так. Единственное уточнение — новый главный тренер «Амкала» Юрий Бабин.

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12:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1/64 финала Кубка России между московским «Амкалом«и петербургской «Звездой».

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