Начинается тайм с давления футболистов «Звезды», очень тяжело блогерской команде сейчас дается игра.
Звучит свисток на перерыв. Неплохо «Амкал» начал эту игру, успел забить, после чего прижался к своим воротам и пропустил два мяча, первый из которых вполне можно считать курьезным. Сможет ли новый главный тренер медиаклуба Юрий Бабин найти нужные слова, чтобы подбодрить своих подопечных? Узнаем через 15 минут.
ГОООООООООООООООООЛ! Выходит «Звезда» вперед! Евсютин выкатил мяч на Великородного, который вбежал в штрафную и аккуратно с правой ноги закрутил мяч в дальний угол! Не выручил Маменко, 2:1 в пользу петербуржцев!
Шурыгин подстраховал Маменко, не дав забрать подбор Першину после удара практически с угла вратарской от Герчикова. Много позиционных ошибок у оборонцев «Амкала» после пропущенного гола.
Кашаев предъявляет партнеру за то, что не открылся в свободную зону, из-за чего мяч за боковую выбил Никитенков.
Первая замена у «Амкала»: Киряков уступает место на поле Антону Чужому. Держится за плечо автор забитого мяча, будем ждать новостей от медицинской бригады «Амкала» во главе с Артемом Рыженко.
Теперь с правого края атака — Герчиков на Першина закинул, но Никите не хватило пространства, чтобы подстроиться под мяч.
Товмасян зачем-то влез под ноги Дражжуку, который пытался расстаться с мячом после затяжного розыгрыша стандарта, и получил по голове.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Никита Першин реализует штрафной! Проводили подготовку к стандарту игроки «Амкала», воспользовался заминкой игрок «Звезды» и быстро пробил по воротам. Маменко тоже выключился из эпизода, 1:1!
Великородный отвечает примерно похожим фолом на Левшуке. Судья ведет себя последовательно и показывает карточку игроку «Звезды».
ГООООООООООООООООООООЛ! «Амкал» открывает счет в сегодняшней игре! Прокоп офрмляет третью голевую передачу в этом розыгрыше Кубка России! Шикарная подача воспитанника «Зенита» с левого края нашла голову Кирякова. — Сергею оставалось просто вонзить мяч в ворота, что он с легкостью и сделал! 1:0!
Леонид Герчиков получил сильный удар в бедро от Арсения Левшука и оказался на газоне. В момент падения игрок «Звезды» не успел сгруппироваться и упал на только что поврежденное бедро, чем усугубил травму.
Максим Андреев здорово зацепился за мяч на правом фланге, выкатил мяч на Уткина, который с ходу запулил мяч в воображаемые регбийные ворота.
Cтартовые минуты игры остаются за номинальными хозяевами. Номинальными, потому что игра сегодня проходит в Санкт-Петербурге, на стадионе академии «Зенита» — «Смена».
Состав «Амкала» выглядит так. Единственное уточнение — новый главный тренер «Амкала» Юрий Бабин.