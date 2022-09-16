18:45

Добрый вечер! Только завершился Московский кубок селебрити, а уже стартует долгожданный второй сезон Медийной футбольной лиги! И в первом туре недавно созданная «Родина Медиа» с T-killah и Дмитрием Тарасовым встречается с командой Георгия Джикия и Александра Соболева «Бей Беги». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.