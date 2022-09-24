24 сентября 2022, 17:00 Спорт Возвращение России на мировую арену: играем товарищеский матч в Бишкеке. LIVE Футбол. Контрольный матч. Киргизия — Россия. ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Банер с изображением главного тренера сборной России Валерия Карпина на трибуне перед началом матча 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сборная России под руководством Валерия Карпина проводит свой первый матч в 2022 году — в ее соперниках талантливая и амбициозная команда Киргизии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1 Матч не начался 24 сентября 17:00 Киргизия 0:0 Россия Стадион «имени Долона Омурзакова», Бишкек Главный судья: