Банер с изображением главного тренера сборной России Валерия Карпина на трибуне перед началом матча 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
Сборная России под руководством Валерия Карпина проводит свой первый матч в 2022 году — в ее соперниках талантливая и амбициозная команда Киргизии. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
Матч не начался
24 сентября 17:00
Киргизия
0:0
Россия
Стадион «имени Долона Омурзакова», Бишкек
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись
С конца
16:45
Добрый день! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча сборной России против национальной команды Киргизии.
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