'40

ГОООООООООООООООООЛ! Валерия Белая открывает счет в сегодняшней игре! Снова правым флангом атаковала Белоруссия, но на сей раз подачу Капустина исполняла, а не Пилипенко — удар головой Белая просто в упор наносила, 1:0! Хозяйки повели!