Смирнова классно сыграла с партнершей в центре, правда довести мяч до Бизенковой затем не смогла.
ГОООООООООООООЛ! И отвечают россиянки под занавес тайма! Сравнялся счет, 1:1! Басаева перед самым свистком выиграла подбор после углового и пробила низом!
ГОООООООООООООООООЛ! Валерия Белая открывает счет в сегодняшней игре! Снова правым флангом атаковала Белоруссия, но на сей раз подачу Капустина исполняла, а не Пилипенко — удар головой Белая просто в упор наносила, 1:0! Хозяйки повели!
Неплохой рывок по флангу Козлова сделала, но довести атаку до удара не вышло у нее партнерш по команде.
Совершенно не грубая игра у нас сегодня, очень уважительно и дружелюбно соперницы друг к другу относятся.
Анна Сась красиво обыграла соперницу, исполнив обманное движение на своей половине поля. Было рискованно, но риск этот оправдался.
Еще одну атаку провела сборная Белоруссии, на ударной позиции оказалась Пилипенко — ее попытку пробить заблокировала Басаева.
Алсу Абдуллина забрасывала мяч головой после подачи с правого края на Бизенкову, но не хватило ее партнерше высоты прыжка, чтобы эту скидочку замкнуть в ворота.
Попыталась прорваться Рукина к воротам белорусок, стянув на себя троих соперниц, но все же оказалась на газоне после контакта.
Диана Пономарева впервые проявляет себя в игре, забирая мяч в руки после удара одной из соперниц.
Контролируют мяч игроки сборной России на своей половине поля, белоруски стараются прессинговать.
Выбивает мяч белорусская футболистка за боковую линию — к сожалению, графику с составам соперниц нашей сборной нам не дали, поэтому различать по именам их будет затруднительно.
Cтартовые минуты игры остаются за футболистками сборной России, Комиссарова играет неплохо и стягивает на себя оппоненток.
Состав сборной России: Пономарева, Беломытцева, Басаева, Смирнова, Абдуллина, Плешкова, Рукина, Козлова, Комиссарова, Шестеркина, Бизенкова.