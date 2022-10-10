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Спорт

Дамское футбольное дерби: россиянки играют с белорусками. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Белоруссия — Россия. ОНЛАЙН

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Эпизод матча женской сборной России по пляжному футболу

Эпизод матча женской сборной России по пляжному футболу

Официальный сайт РФС
В очередном контрольном матче женская сборная России по футболу играет против команды Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
.
10 октября 16:12
0:0
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'51

Смирнова классно сыграла с партнершей в центре, правда довести мяч до Бизенковой затем не смогла.

'49

Cтартовые минуты второй половины игры остаются за россиянками.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Перерыв! Ничья на табло стадиона в Минске зафиксирована, 1:1!

'45+1

ГОООООООООООООЛ! И отвечают россиянки под занавес тайма! Сравнялся счет, 1:1! Басаева перед самым свистком выиграла подбор после углового и пробила низом!

'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'42

И тут же от наших девчонок ответ, Басаева наносила удар в створ ворот Марии Свидунович!

'40

ГОООООООООООООООООЛ! Валерия Белая открывает счет в сегодняшней игре! Снова правым флангом атаковала Белоруссия, но на сей раз подачу Капустина исполняла, а не Пилипенко — удар головой Белая просто в упор наносила, 1:0! Хозяйки повели!

'38

Пилипенко подавала с правого фланга, не получилось этот навес у белорусок замкнуть.

'35

Неплохой рывок по флангу Козлова сделала, но довести атаку до удара не вышло у нее партнерш по команде.

'32

Совершенно не грубая игра у нас сегодня, очень уважительно и дружелюбно соперницы друг к другу относятся.

'29

Анна Сась красиво обыграла соперницу, исполнив обманное движение на своей половине поля. Было рискованно, но риск этот оправдался.

'26

Басаева забросила мяч со штрафного в центр, там его поймала Рукина.

'24

Низом стараются играть белоруски, пока у них это неплохо получается.

'22

Анастасия Шуппо из минского «Динамо» наносила удар после углового — выше.

'20

Еще одну атаку провела сборная Белоруссии, на ударной позиции оказалась Пилипенко — ее попытку пробить заблокировала Басаева.

'17

Алсу Абдуллина забрасывала мяч головой после подачи с правого края на Бизенкову, но не хватило ее партнерше высоты прыжка, чтобы эту скидочку замкнуть в ворота.

'14

Попадает в офсайд 18-й номер белорусской сборной.

'12

Попыталась прорваться Рукина к воротам белорусок, стянув на себя троих соперниц, но все же оказалась на газоне после контакта.

'9

Диана Пономарева впервые проявляет себя в игре, забирая мяч в руки после удара одной из соперниц.

'8

Контролируют мяч игроки сборной России на своей половине поля, белоруски стараются прессинговать.

'5

Выбивает мяч белорусская футболистка за боковую линию — к сожалению, графику с составам соперниц нашей сборной нам не дали, поэтому различать по именам их будет затруднительно.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за футболистками сборной России, Комиссарова играет неплохо и стягивает на себя оппоненток.

15:02

Игра началась! Поехали!

14:50

Состав сборной России: Пономарева, Беломытцева, Басаева, Смирнова, Абдуллина, Плешкова, Рукина, Козлова, Комиссарова, Шестеркина, Бизенкова.

14:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Женская сборная России по футболу в очередном матче играет против Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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