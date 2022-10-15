15 октября 2022, 17:00 Спорт В надежде на Дзюбу: «Адана Демирспор» сражается на выезде с «Касымпашей». LIVE Турецкая Суперлига. 10-й тур. «Касымпаша» — «Адана Демирспор». ОНЛАЙН Данила Жиляев

«Адана Демирспор», в составе которой играет российский нападающий Артем Дзюба, в матче 10-го тура турецкой Суперлиги на выезде сражается с «Касымпашей». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турция - Суперлига. 10-й тур Матч не начался 15 октября 17:00 Касымпаша Стамбул 0:0 Адана Демирспор Адана Стадион «Реджеп Тайип Эрдоган», Стамбул Главный судья: