18 октября 2022, 20:30 Спорт Ключевой матч: «Динамо» принимает «Ростов» в Кубке страны. LIVE Кубок России. Путь РПЛ. Группа С. 4-й тур. «Динамо» — «Ростов». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России в группе С «Динамо» в Москве принимает «Ростов», являющийся наряду с «Ахматом» главным конкурентом бело-голубых за выход в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Кубок России. Группа C Матч не начался 18 октября 20:30 Динамо М Москва 0:0 Ростов Ростов-на-Дону Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)