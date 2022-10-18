В матче четвертого тура групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России в группе С «Динамо» в Москве принимает «Ростов», являющийся наряду с «Ахматом» главным конкурентом бело-голубых за выход в плей-офф. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок России. Группа C
Матч не начался
18 октября 20:30
Динамо М
Москва
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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20:15
В матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ в Кубке России в подгруппе С столичное «Динамо» на своем поле принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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