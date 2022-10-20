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Спорт

Выбраться со дна таблицы: «Сочи» бьется с «Уралом» в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. Группа D. 4-й тур. «Сочи» — «Урал». ОНЛАЙН

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
В матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Сочи», который пока идет без набранных очков, принимает екатеринбургский «Урал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Фонбет Кубок России. Группа D
Матч не начался
20 октября 18:00
Сочи
Сочи
0:0
Урал
Екатеринбург
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:55

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Сочи»: Адамов, Мещанинов, Юрганов, Миладинович, Макарчук, Терехов, Маргасов, Кравцов, Ушатов, Жоаозиньо, Джорджевич.

«Урал»: Помазун, Эмерсон, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Ранджелович, Сиссе, Газинский, Влут, Юшин, Каштанов.

17:50

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

17:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Сочи» на своем поле принимает екатеринбургский «Урал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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