Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Сочи» на своем поле принимает екатеринбургский «Урал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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