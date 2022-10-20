20 октября 2022, 18:00 Спорт Выбраться со дна таблицы: «Сочи» бьется с «Уралом» в Кубке России. LIVE Футбол. Кубок России. Группа D. 4-й тур. «Сочи» — «Урал». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Сочи», который пока идет без набранных очков, принимает екатеринбургский «Урал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Фонбет Кубок России. Группа D Матч не начался 20 октября 18:00 Сочи Сочи 0:0 Урал Екатеринбург Стадион «Фишт», Сочи Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)