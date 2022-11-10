«Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубк английской лиги сражается с «Астон Виллой», которая несколько дней назад обыграла подопечных Эрика тен Хага \в Английской премьер-лиге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
Матч не начался
10 ноября 23:00
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Астон Вилла
Бирмингем
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Несколько дней назад «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Астон Виллы» в Английской премьер-лиге, и вот команды встречаются снова — в рамках третьего раунда Кубка лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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