10 ноября 2022, 23:00 Спорт Отомстить за поражение в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» бьется с «Астон Виллой» в Кубке. LIVE Футбол Англии. Кубок лиги. 3-й раунд. «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш Reuters

«Манчестер Юнайтед» в третьем раунде Кубк английской лиги сражается с «Астон Виллой», которая несколько дней назад обыграла подопечных Эрика тен Хага \в Английской премьер-лиге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд Матч не начался 10 ноября 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер 0:0 Астон Вилла Бирмингем Стадион «Олд Траффорд», Манчестер Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)