16 ноября 2022, 18:00 Спорт Обойти «Крылья»: «Зенит» гостит у «Факела» в Кубке России. LIVE Кубок России. Путь РПЛ. Группа В. 5-й тур. «Факел» — «Зенит». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В матче пятого тура группы В пути РПЛ Кубка России по футболу воронежский «Факел», не набравший еще ни одного очка, принимает на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака занимает третье место в группе, имея, как и самарские «Крылья Советов», шесть баллов в активе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Кубок России. Группа B Матч не начался 16 ноября 18:00 Факел Воронеж 0:0 Зенит Санкт-Петербург Стадион «Центральный стадион профсоюзов», Воронеж Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)