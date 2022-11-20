После нулевой ничьей с национальной командой Таджикистана сборная России по футболу встречается в товарищеском матче с еще одним соперником из Средней Азии — командой Узбекистана. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
Матч не начался
20 ноября 15:00
Узбекистан
0:0
Россия
Стадион «Пахтакор», Ташкент
Главный судья: Данияр Сахи (Астана, Казахстан)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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14:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.
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