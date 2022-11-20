20 ноября 2022, 15:00 Спорт Новое испытание для сборной: Россия играет с Узбекистаном. LIVE Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан — Россия. ОНЛАЙН Данила Жиляев

После нулевой ничьей с национальной командой Таджикистана сборная России по футболу встречается в товарищеском матче с еще одним соперником из Средней Азии — командой Узбекистана. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1 Матч не начался 20 ноября 15:00 Узбекистан 0:0 Россия Стадион «Пахтакор», Ташкент Главный судья: Данияр Сахи (Астана, Казахстан)