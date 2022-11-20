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Новое испытание для сборной: Россия играет с Узбекистаном. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан — Россия. ОНЛАЙН

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»
После нулевой ничьей с национальной командой Таджикистана сборная России по футболу встречается в товарищеском матче с еще одним соперником из Средней Азии — командой Узбекистана. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
Матч не начался
20 ноября 15:00
Узбекистан
0:0
Россия
Стадион «Пахтакор», Ташкент
Главный судья: Данияр Сахи (Астана, Казахстан)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными России и Узбекистана.

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