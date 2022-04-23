Любопытно, что «Боруссия» пропустила после первого же стандартного положения у собственных ворот. Отметим, что для мюнхенцев этот гол стал 17-м в текущем сезоне, забитым после стандарта. По данному показателю команду Юлиана Нагельсманна опережает лишь «Фрайфбург».
ГОООООООООООООЛ! Серж Гнабри бьет с линии штрафной в одно касание после розыгрыша углового и забивает! 1:0!!!
Диагональный пас на Комана прошел, но уж по очень сложной траектории летел мяч, ничего с ним Кингсли не смог поделать.
Напомним, что последний раз дортмундцы побеждали в Мюнхене в 2014 году, тогда желто-черные обыграли своих оппонентов со счетом 3:0.
Джан отдал разрезающий пас на Холанда, но на выходе уверенно сыграл Нойер и перехватил эту передачу.
Состав «Боруссии»: Хитц, Джан, Аканджи, Загаду, Вольф, Брандт, Беллингем, Геррейро, Рейньер, Ройс, Холланд.
Состав «Баварии»: Нойер, Павар, Юпамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на главном матче 31-го тура немецкой Бундеслиги! Cегодня есть шанс, что разрешится интрига в борьбе за Серебряную салатницу, которую в десятый раз подряд над головой может поднять мюнхенская «Бавария». Последней командой, способной помешать этому, является дортмундская «Боруссия».