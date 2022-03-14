19:15

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию седьмой матч серии 1/4 финала Западной конференции между московским «Динамо» и череповецкой «Северсталью». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.