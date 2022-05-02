Братское дерби: Россия играет против Белоруссии. LIVE
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В Туле национальная сборная России по хоккею принимает команду Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеский матч.
02 мая 16:28
Стадион «»,
Главный судья:
'15
Очень уверенно действуют хоккеисты сборной России, совершенно не позволяя своим оппонентам приближаться к воротам Максима Третьяка.
'13
Трехкратное превосходство игроков сборной России по броскам в створ ворот — 12:4.
'12
ГООООООООООООООЛ! Данил Башкиров отправляет вторую шайбу в ворота сборной Белоруссии! 2:0!
'11
ГОООООООООООООООЛ! Илья Сафонов замкнул передачу с левого края и направил шайбу в пустой угол ворот! 1:0, большинство реализовано!
'10
Еще одно удаление зарабатывают белорусские хоккеисты — Василий Филяев заработал две минуты за задержку соперника.
'9
В полном составе игроки сборной Белоруссии.
'7
Первое удаление в сегодняшнем матче заработали игроки сборной Белоруссии.
'6
Тертышный бросил по воротам, однако его попытка была заблокирована защитником.
'4
Демченко вошел в зону между двух защитников и бросил по воротам Третьяка.
'3
Данила Паливко нанес первый бросок по воротам Максима Третьяка.
'2
Первые минуты игры остаются за игроками в красных джерси.
15:55
Состав сборной Белоруссии.
15:50
Состав сборной России на ваших экранах.
15:45
Матч начнется в 16:00 по московскому времени.
15:40
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными России и Белоруссии!
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