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Спорт

Братское дерби: Россия играет против Белоруссии. LIVE

Хоккей. Товарищеский матч. Россия — Белоруссия. ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В Туле национальная сборная России по хоккею принимает команду Белоруссии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеский матч.
02 мая 16:28
0:0
Стадион «»,
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'15

Очень уверенно действуют хоккеисты сборной России, совершенно не позволяя своим оппонентам приближаться к воротам Максима Третьяка.

'13

Трехкратное превосходство игроков сборной России по броскам в створ ворот — 12:4.

'12

ГООООООООООООООЛ! Данил Башкиров отправляет вторую шайбу в ворота сборной Белоруссии! 2:0!

'11

ГОООООООООООООООЛ! Илья Сафонов замкнул передачу с левого края и направил шайбу в пустой угол ворот! 1:0, большинство реализовано!

'10

Еще одно удаление зарабатывают белорусские хоккеисты — Василий Филяев заработал две минуты за задержку соперника.

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'9

В полном составе игроки сборной Белоруссии.

'7

Первое удаление в сегодняшнем матче заработали игроки сборной Белоруссии.

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'6

Тертышный бросил по воротам, однако его попытка была заблокирована защитником.

'4

Демченко вошел в зону между двух защитников и бросил по воротам Третьяка.

'3

Данила Паливко нанес первый бросок по воротам Максима Третьяка.

'2

Первые минуты игры остаются за игроками в красных джерси.

16:04

Игра началась! Поехали!

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15:55

Состав сборной Белоруссии.

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15:50

Состав сборной России на ваших экранах.

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15:45

Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

15:40

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Приглашаем вас на текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными России и Белоруссии!

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