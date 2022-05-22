Команды выходят на поле. 16 тысяч человек приехало из Милана. «Россонери» не выигрывали чемпионат с сезона-2010/11. Заждались побед фанаты.
Составы команд: «Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Феррари, Айхан, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези, Берарди, Распадори, Энрике, Скамакка.
Запасные: Саталино, Педжоло, Маньянелли, Рожерио, Джуричич, Черво, Пелусо, Сейде, Кирикеш, Трессольди, Траоре, Дефрель.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье, Салемакерс, Крунич, Леау, Жиру.
Запасные: Тэтэрушану, Миранте, Беннасер, Балло-Туре, Диас, Ибрагимович, Ребич, Романьоли, Флоренци, Мессьяс, Бакайоко, Габбиа.