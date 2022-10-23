23 октября 2022, 21:45 Спорт Моуринью против Кварацхелии: «Рома» бьется с «Наполи». LIVE Серия А. 11-й тур. «Рома» — «Наполи». ОНЛАЙН Андрей Черников

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«Рома», которой руководит Жозе Моуринью, на домашнем стадионе принимает «Наполи», в составе которого играет экс-футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А. 11-й тур Матч не начался 23 октября 21:45 Рома Рим 0:0 Наполи Неаполь Стадион «Олимпико», Рим Главный судья: