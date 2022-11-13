13 ноября 2022, 17:00 Спорт Моуринью против Миранчука: «Рома» принимает «Торино». LIVE Серия А. 15-й тур. «Рома» — «Торино». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В 15-м туре чемпионата Италии «Рома», которую тренирует Жозе Моуринью, принимает «Торино», в составе которого играет российский полузащитник Алексей Миранчук. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А. 15-й тур Матч не начался 13 ноября 17:00 Рома Рим 0:0 Торино Турин Стадион «Олимпико», Рим Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)