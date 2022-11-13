В 15-м туре чемпионата Италии «Рома», которую тренирует Жозе Моуринью, принимает «Торино», в составе которого играет российский полузащитник Алексей Миранчук. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия - Серия А. 15-й тур
Матч не начался
13 ноября 17:00
Рома
Рим
0:0
Торино
Турин
Стадион «Олимпико», Рим
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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16:15
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Рома» в рамках 15-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле «Торино». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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