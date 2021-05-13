25'

Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис наступил сзади на ногу Марвину в тот момент, когда оба на полной скорости неслись к мячу. Игрок «Реала» долго не мог подняться с газона от боли, но, к счастью, травмы у него нет и он может вернуться в игру.