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|0:1
|17'
|Л. МодричМ. Гутьеррес
|1
|в
|Р. Силва
|1
|в
|Т. Куртуа
|2
|з
|Д. Фулкье
|3
|з
|Э. Милитао
|6
|з
|Х. Санчес
|6
|з
|Начо
|17
|з
|Кини
|35
|з
|М. Гутьеррес
|22
|з
|Д. Дуарте
|10
|п
|Л. Модрич
|4
|п
|М. Гоналон
|14
|п
|Каземиро
|8
|п
|Я. Брис
|15
|п
|Ф. Вальверде
|10
|п
|А. Пуэртас
|28
|п
|М. Парк
|14
|п
|Ф. Вико
|9
|н
|К. Бензема
|11
|н
|Д. Мачис
|20
|н
|Винисиус Жуниор
|23
|н
|Х. Молина
|25
|н
|Родриго
|13
|в
|А. Эскандель
|13
|в
|А. Лунин
|35
|в
|Ж. Кошта
|26
|в
|Д. Альтубе
|3
|з
|П. Перес
|19
|з
|А. Одриосола
|18
|з
|А. Марин
|8
|п
|Т. Кроос
|28
|з
|П. Санчес
|22
|п
|Иско
|12
|п
|Д. Кина
|31
|п
|А. Бланко
|26
|п
|А. Соро
|7
|н
|Э. Азар
|7
|н
|Л. Суарес
|11
|н
|М. Асенсио
|24
|н
|М. Диас
|T
|Диего Пенас Мартинес
|T
|Зинедин Зидан
Мадридский «Реал» на выезде встречается с «Гранадой» в матче 36-го тура Ла Лиги. В случае победы «сливочные» обгонят в турнирной таблице «Барселону» и продолжат борьбу за чемпионский титул с лидирующим «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Бензема принял мяч возле штрафной и нанес мощный удар, но попал в соперника! Родриго кинулся на добивание, однако вратарь Руи Силва успел прикрыть мяч собой.
«Гранада» чуть не отыгралась! Опытный нападающий Хорхе Молина принял мяч в штрафной «Реала» после классного заброса и был готов пробить, но Куртуа вовремя вышел из ворот, кинулся под ноги сопернику и выцарапал мяч.
Опасно! Марвин отлично открылся в штрафной «Гранады» под длинный пас Вальверде, принял мяч и пробил в дальний угол — мимо.
Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис наступил сзади на ногу Марвину в тот момент, когда оба на полной скорости неслись к мячу. Игрок «Реала» долго не мог подняться с газона от боли, но, к счастью, травмы у него нет и он может вернуться в игру.
Момент! Защитник «Гранады» Фулкье прицельно навесил в штрафную «Реала», где Антонио Пуэртас принял мяч и очень опасно пробил, однако перед этим подыграл себе рукой, так что судья свистнул нарушение.
«Реал» быстро развернул очередную атаку: Родриго протащил мяч по центру и отдал на левый фланг, где Марвин рванул со всей силы, чтобы принять мяч и прострелить в штрафную. Но пас сделать не удалось — молодой игрок слишком далеко отпустил мяч и дал ему уйти за лицевую.
Игра возобновилась, Вальверде сумел вернуться на поле.
Федерико Вальверде присел на газон — испытывает болевые ощущения после столкновения с полузащитником «Гранады» Яном Брисом.
ГОООООЛ!!! Лука Модрич открывает счет! В ходе позиционной атаки 20-летний защитник Мигель Гутьеррес, вызванный в основную команду «Реала» из «Кастильи», выдал изумительный пас черпачком в штрафную «Гранады», Модрич ускорился, принял мяч и пробил в ближний угол. Мяч залетел между ног вратарю — 1:0!
Момент! После навеса с углового Начо пробил головой, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги! «Реал» дважды чуть не забил за две минуты.
Опасно! Родриго здорово навесил в штрафную на Бензема, и тот прицельно пробил головой в ближний угол, но вратарь Руи Силва молниеносно сложился и отбил мяч на угловой!
«Реал» полностью владеет мячом и инициативой, однако «Гранада» пока дисциплинированно играет в обороне и не позволяет грозным гостям создать реально опасные моменты.
Винисиус затеял быструю контратаку, протащил мяч до штрафной «Гранады» и попытался пробить, но попал в соперника. После отскока удар нанес еще и Родриго, но не попал в створ.
«Реал» организовал очередную атаку по правому флангу, и молодой игрок, вызванный из «Кастильи», — правый защитник Марвин — планировал выполнить подачу в штрафную, но нарвался на чистый подкат игрока «Гранады» и потерял мяч.
Мадридцы заработали первый угловой в матче, но подача в штрафную получилась неудачной — нанести опасный удар никому из «сливочных» не удалось.
«Реал» добрался до чужой штрафной и организовал опасный прострел, но Родриго немного не успел к мячу, чтобы нанести удар.
Матч начался!
Стартовый состав «Гранады»: Руй Силва, Фулкье, Гоналон, Херман, Брис, Пуэртас, Мачис, Вико, Кини, Дуарте, Молина.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Начо, Милитао, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Парк Марвин, Гутьеррез.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Реал».