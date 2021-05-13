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0:1 17' Л. МодричМ. Гутьеррес
1 в Р. Силва 1 в Т. Куртуа
2 з Д. Фулкье 3 з Э. Милитао
6 з Х. Санчес 6 з Начо
17 з Кини 35 з М. Гутьеррес
22 з Д. Дуарте 10 п Л. Модрич
4 п М. Гоналон 14 п Каземиро
8 п Я. Брис 15 п Ф. Вальверде
10 п А. Пуэртас 28 п М. Парк
14 п Ф. Вико 9 н К. Бензема
11 н Д. Мачис 20 н Винисиус Жуниор
23 н Х. Молина 25 н Родриго
13 в А. Эскандель 13 в А. Лунин
35 в Ж. Кошта 26 в Д. Альтубе
3 з П. Перес 19 з А. Одриосола
18 з А. Марин 8 п Т. Кроос
28 з П. Санчес 22 п Иско
12 п Д. Кина 31 п А. Бланко
26 п А. Соро 7 н Э. Азар
7 н Л. Суарес 11 н М. Асенсио
24 н М. Диас
T Диего Пенас Мартинес T Зинедин Зидан
0 Удары 6
0 Удары в створ 2
0 Угловые 3
32% Владение мячом 68%
3 Фолы 1

Мадридский «Реал» на выезде встречается с «Гранадой» в матче 36-го тура Ла Лиги. В случае победы «сливочные» обгонят в турнирной таблице «Барселону» и продолжат борьбу за чемпионский титул с лидирующим «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Бензема принял мяч возле штрафной и нанес мощный удар, но попал в соперника! Родриго кинулся на добивание, однако вратарь Руи Силва успел прикрыть мяч собой.

«Гранада» чуть не отыгралась! Опытный нападающий Хорхе Молина принял мяч в штрафной «Реала» после классного заброса и был готов пробить, но Куртуа вовремя вышел из ворот, кинулся под ноги сопернику и выцарапал мяч.

Опасно! Марвин отлично открылся в штрафной «Гранады» под длинный пас Вальверде, принял мяч и пробил в дальний угол — мимо.

Нападающий «Гранады» Дарвин Мачис наступил сзади на ногу Марвину в тот момент, когда оба на полной скорости неслись к мячу. Игрок «Реала» долго не мог подняться с газона от боли, но, к счастью, травмы у него нет и он может вернуться в игру.

Момент! Защитник «Гранады» Фулкье прицельно навесил в штрафную «Реала», где Антонио Пуэртас принял мяч и очень опасно пробил, однако перед этим подыграл себе рукой, так что судья свистнул нарушение.

«Реал» быстро развернул очередную атаку: Родриго протащил мяч по центру и отдал на левый фланг, где Марвин рванул со всей силы, чтобы принять мяч и прострелить в штрафную. Но пас сделать не удалось — молодой игрок слишком далеко отпустил мяч и дал ему уйти за лицевую.

Игра возобновилась, Вальверде сумел вернуться на поле.

Федерико Вальверде присел на газон — испытывает болевые ощущения после столкновения с полузащитником «Гранады» Яном Брисом.

ГОООООЛ!!! Лука Модрич открывает счет! В ходе позиционной атаки 20-летний защитник Мигель Гутьеррес, вызванный в основную команду «Реала» из «Кастильи», выдал изумительный пас черпачком в штрафную «Гранады», Модрич ускорился, принял мяч и пробил в ближний угол. Мяч залетел между ног вратарю — 1:0!

Момент! После навеса с углового Начо пробил головой, но мяч просвистел в сантиметрах от штанги! «Реал» дважды чуть не забил за две минуты.

Опасно! Родриго здорово навесил в штрафную на Бензема, и тот прицельно пробил головой в ближний угол, но вратарь Руи Силва молниеносно сложился и отбил мяч на угловой!

«Реал» полностью владеет мячом и инициативой, однако «Гранада» пока дисциплинированно играет в обороне и не позволяет грозным гостям создать реально опасные моменты.

Винисиус затеял быструю контратаку, протащил мяч до штрафной «Гранады» и попытался пробить, но попал в соперника. После отскока удар нанес еще и Родриго, но не попал в створ.

«Реал» организовал очередную атаку по правому флангу, и молодой игрок, вызванный из «Кастильи», — правый защитник Марвин — планировал выполнить подачу в штрафную, но нарвался на чистый подкат игрока «Гранады» и потерял мяч.

Мадридцы заработали первый угловой в матче, но подача в штрафную получилась неудачной — нанести опасный удар никому из «сливочных» не удалось.

«Реал» добрался до чужой штрафной и организовал опасный прострел, но Родриго немного не успел к мячу, чтобы нанести удар.

Матч начался!

Стартовый состав «Гранады»: Руй Силва, Фулкье, Гоналон, Херман, Брис, Пуэртас, Мачис, Вико, Кини, Дуарте, Молина.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Начо, Милитао, Бензема, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго, Парк Марвин, Гутьеррез.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция матча 36-го тура испанской Примеры «Гранада» — «Реал».

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