Матч окончен! Тяжелейшую победу в этой игре оформляет Хави, который теперь прошел первое испытание боем в качестве тренера «Барсы!
И еще раз де Томас! Что за непруха у этого форварда сегодня? Если все его моменты собрать воедино, то вполне 27-летний футболист мог оформлять пента-трик, не меньше.
Моментище у гостей! В штангу попадает де Томас после штрафного, до ворот было приличное расстояние, от чего этот промах становится еще более фатальным.
Жорди Альба сделал аккуратную подачу в штрафную, однако серьезных дивидендов этот ход не принес.
Эззазули — ловкий, дерзкий и необычный дриблинг у этого парня! Классный ход придумал полузащитник, правда развить успех ему не удалось.
де Томас! Шикарную диагональ получил игрок «Эспаньола», а Менгеса даже не попытался вступить в отбор! Ничейным должен был становиться счет сейчас.
Эмбарба закручивал мяч со штрафного с острого угла, но тер Штеген выставил кулаки и отвел угрозу.
Фрэнки де Йонг получает возможность вонзить мяч в ворота, однако как только мяч пересек линию, боковой арбитр поднял флажок — офсайд!
Заварушка у углового флага! Потолкаться зачем-то решили футболисты, сейчас судья раздаст карточек.
Вышедший на замену в составе «Барселоны» Эззалзули попытался обвести оппонента, но защитники аккуратно лишили его мяча.
Перерыв! Пока происходящее на поле сложно назвать чем-то захватывающим, нули на табло абсолютно закономерные.
Очередной довольно пресный угловой подала «Барселона», никакого интересного продолжения футболисты не придумали.
Затягивает время игры «Эспаньол», и это начинает раздражать болельщиков, собравшихся на «Камп ноу» сегодня.
Бускетс с левой ноги из-за пределов штрафной! В тяжелейшем прыжке Диего Лопес отражает этот удар!
Мемфис Депай поборолся за мяч после заброса издали и пробил в ближний угол. Было остро, поэтому ругать нидерландца за это решение не стоит.
По истечении половины первого тайма у хозяев трехкратное преимущество по владению мячом — 75% на 25%.
Эрик Гарсия легонько касается своего оппонента, после чего хватается за лицо. Но судья и не собирался наказывать 24-го номера хозяев.
Альба забрался в офсайд, откуда отдал классный пас на свободную зону, где, правда, никого не оказалось.
Нико Гонсалес поборолся с оппонентов внутри чужой штрафной площади и совершил падение, после чего жалобным взглядом стал выпрашивать у судьи пенальти.
А вот и первый момент! Ахомач опередил Педросу в штрафной и наносил удар в упор — промахнуться было сложнее, чем попасть по воротам, но у игрока «Барселоны» это получилось.
Классически матч начинается с позиционного владения сине-гранатовых. Ничего нового здесь Хави внести не может.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Эспаньола»: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Давид Лопес, Педроса, Дардер, Эррера, Алеиш Видаль, Эмбарба, де Томас, Пуадо.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Барселоны»: тер Стеген, Мингеса, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес, Гави, Депай, Ахомач.