'15

Опасно! «Реал» чуть не привез второй гол в свои ворота! Алаба затеял опасную перепасовку с Куртуа в собственной штрафной и в какой-то момент отдал слишком слабо, так что мяч достался полузащитнику «Хетафе» Максимовичу! На счастье «сливочных», тот пробил слишком слабо и прямо в руки Куртуа. Но это было очень рискованно.