21 апреля 2022, 22:30 Спорт Оправиться от двух поражений подряд: «Барселона» гостит у «Реал Сосьедада». LIVE Ла Лига. 33-й тур. «Реал Сосьедад» — «Барселона». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В 33-м туре чемпионата Испании «Барселона», болезненно вылетевшая из четвертьфинала Лиги Европы от «Айнтрахта» и проигравшая затем «Кадису» в Ла Лиге, гостит у «Реал Сосьедада». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера. 33-й тур Матч не начался 21 апреля 22:30 Реал Сосьедад Сан-Себастьян 0:0 Барселона Барселона Стадион «Реале Арена», Сан-Себастьян Главный судья: