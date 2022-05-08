В матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимает другой столичный клуб — «Реал», который уже завоевал титул чемпиона нынешнего сезона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 35-й тур
Матч не начался
08 мая 22:00
Атлетико М
Мадрид
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче 35-го тура чемпионата Испании встречаются два мадридских клуба — «Атлетико» принимает «Реал», который уже завоевал золотые медали национального первенства.
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