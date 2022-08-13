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Спорт

Дебют обновленной «Барсы»: команда Хави принимает «Райо». LIVE

Ла Лига. 1-й тур. «Барселона» — «Райо Вальекано». LIVE

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Педри в составе «Барселоны»

Педри в составе «Барселоны»

Global Look Press
В первом туре чемпионате Испании по футболу заявившая почти всех новичков «Барселона» Хави на своем поле принимает одного из главных кандидатов на вылет «Райо Вальекано». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Испания - Примера. 1-й тур
Матч не начался
13 августа 22:00
Барселона
Барселона
0:0
Райо Вальекано
Мадрид
Стадион «»,
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

В первом туре чемпионата Испании по футболу существенно обновившаяся «Барселона» на своем поле принимает «Райо Вальекано». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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