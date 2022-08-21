Реал Сосьедад

'45+2

Первый тайм завершен. «Барселона» и «Сосьедад» играют в боевую ничью — 1:1. Уже на первой минуте Левандовскии забил свой первый гол за «Барселону» — замкнул пас Бальде из пределов штрафной. Пользуясь случаем, поздравляем поляка с 34-летием!

Однако уже пять минут спустя баски отыгрались — Исак перебросил тер Штегена благодаря тому, что Кубо и Сильва отобрали мяч у де Йонга в центре поля и организовали быструю контратаку.

После этого соперники обменялись еще несколькими опасными атаками, причем у «Сосьедада» моменты были пожирнее. С нетерпением ждем второго тайма и новых голов!