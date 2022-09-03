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Спорт

«Бетис» напугал и замучил «Реал», но мадридцы все-таки вырвали первое место в Ла Лиге

«Реал» обыграл «Бетис» в 4-м туре Ла Лиги благодаря голам Винисиуса и Родриго

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Винисиус и Родриго празднуют гол в составе «Реала»

Винисиус и Родриго празднуют гол в составе «Реала»

Reuters
После трех туров испанской Примеры «Реал» и «Бетис» имели по девять очков и делили между собой первое место. Однако «Реал» одержал победу в очной встрече и стал единоличным лидером чемпионата. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 4-й тур
Окончен
03 сентября 17:15
Реал Мадрид
Мадрид
9' Винисиус Жуниор
65' Родриго
2 : 1
Бетис
Севилья
17' Каналес
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
1-й тайм

9' Винисиус Жуниор

17' Каналес

25' Гонсалес

2-й тайм

65' Родриго

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Финальный свисток! «Реал» не без труда обыграл «Бетис» со счетом 2:1 на «Сантьяго Бернабеу» и стал единоличным лидером Ла Лиги.

Винисиус открыл счет уже на 9-й минуте — шикарно открылся под длинный заброс Алабы из глубины, выиграл борьбу за мяч у защитника и красиво перебросил голкипера «Бетиса» Руя Силву, который рискованно вышел из ворот.

Однако уже на 17-й минуте Каналес сравнял счет — в штрафной получил мяч от Иглесиаса и пробил между ног Куртуа.

«Реал» сумел склонить чашу весов в свою пользу на 65-й минуте: Карвахаль отдал отличную передачу в штрафную на Вальверде, тот прострелил в центр на Родриго, а бразилец в касание отправил мяч в ворота.

Благодаря этой победе мадридцы набрали 12 очков и остались лидерами чемпионата Испании, а «Бетис» с девятью баллами оказался на втором месте в таблице. Однако теперь «огурцов» могут обогнать «Барселона», «Атлетик» и «Вильярреал», у которых по семь очков и матч в запасе.

'90+4

Горячо! «Бетис» доставил мяч в штрафную «Реала», но Куртуа вовремя выбежал, припал к земле и забрал мяч. Иглесиас пытался помешать вратарю «Реала», но сам упал, врезавшись в тело Куртуа. Пенальти за такое не дают, хотя футболист «Бетиса» этого требовал.

'90+2

Себальос отобрал мяч у игрока «Бетиса» на чужой половине поля, и «Реал» провел позиционную атаку, которая завершилась подачей Рюдигера в штрафную с правого фланга — крайне неточно, мяч ушел за лицевую.

'90+1

Арбитр компенсировал пять минут ко второму тайму.

'90

Замена в составе «Реала»: Рюдигер вышел вместо Карвахаля.

'89

Кроос подал с углового в штрафную «Бетиса», Милитао пробил головой, но выше ворот.

'89

Себальос оказал давление на Каналеса и вынудил его потерять мяч! В итоге Винисиус отдал пас в штрафную на Бензема, и «огурцы» были вынуждены выбивать на угловой.

'88

Менди пошел с мячом в атаку и нарвался на троих соперников, который в итоге отобрали у него снаряд.

'87

«Огурцы» легко выбили мяч из своей штрафной после навеса мадридцев со «стандарта».

'86

Милитао получил по ногам на чужой половине поля. «Реал» заработал еще один перспективный «стандарт».

'85

Тчуамени перехватил мяч, развил атаку «Реала», а потом нанес удар из-за пределов штрафной, но получилось далеко от створа. Статистика по ударам 20-7 в пользу мадридцев.

'83

Вальверде нанес прямой удар со штрафного, мяч попал в ногу Гонсалесу, а затем отскочил ему в лицо. Пошло кровотечение. Защитнику придется покинуть поле — по крайней мере, на время.

'82

Вальверде набрал скорость по правому флангу и разогнал контратаку, которая завершилась фолом Родригеса на Кроосе. Будет «стандарт» в пользу «Реала».

'81

«Бетис» контролирует мяч. «Реал» спокойно обороняется на своей половине поля.

'79

Двойная замена в составе «Реала»: Себальос и Кроос выходят вместо Модрича и Родриго.

'78

Перерыв на водопой.

'77

Каналес подал в штрафную «Реала» со «стандарта», но его партнер забрался в офсайд, так что атака «Бетиса» остановлена.

'77

Менди наступил на ногу Хоакину, и «Бетис» заработал опасный «стандарт» возле штрафной «Реала».

'76

«Огурцы» подали в штрафную с углового, но Тчуамени выиграли верховую борьбу и вынес мяч в поле.

'76

Опасно! Родригес нанес мощный удар издали, и Куртуа с трудом перевел мяч на угловой!

'75

Винисиус хотел пробросить мяч мимо Руибаля, но тот жестко поставил ему корпус и заставил упустить снаряд за лицевую.

'73

Луис Энрике не понял замысла Иглесиаса и не пошел в штрафную «Реала», чтобы сделать забегание под проникающую передачу партнера. На этом завершилась перспективная атака «Бетиса».

'71

«Реал» разыграл мяч с углового. Модрич навесил в центр штрафной, и Алаба пробил головой, но получилось явно выше ворот.

'71

Тройная замена в составе «Бетиса»: нападающие Виллиан Жозе, Хоакин и Айтор Руибаль вышли вместо защитника Сабали, хавбека Гуардадо и нападающего Хуанми.

'70

Моментище! Модрич пробил внешней стороной стопы в дальний угол — мяч просвистел в сантиметрах от штанги!

'69

«Бетис» владеет мячом, «Реал» всем составом располагается на своей половине поля и отдыхает.

'67

Тчуамени попытался обыграть Гуардадо на фланге, но потерял мяч.

'65

ГОООООЛ!!! «Реал» выходит вперед! Вальверде только что вышел на поле, а уже поучаствовал в голевой атаке! Карвахаль отдал отличную передачу в штрафную на Вальверде, тот прострелил в центр на Родриго, а бразилец в касание отправил мяч в ворота! 2:1 — мадридцы повели в матче против «Бетиса»!

'64

Замена в составе «Реала»: вместо Камавинги выходит Федерико Вальверде.

'63

Каналес навесил в штрафную «Реала» на Гуардадо, но Куртуа вовремя выбежал из ворот и кулаками выбил мяч подальше.

'63

Мадридцы быстро выбили мяч из своей штрафной после навеса «огурцов» с углового.

'63

Каналес выдал отличную передачу в штрафную на Иглесиаса, но тот пробил в ногу Милитао! Мяч ушел на угловой.

'62

Статистика по ударам 14-4 в пользу «Реала».

'61

Родриго нанес удар с дальней дистанции, но мяч пролетел сильно выше ворот!

'60

Камавинга великолепно обыграл одного соперника на чужой половине поля, но вот со вторым уже не совладал и потерял мяч.

'60

Гуардадо упал на газон после борьбы за мяч с Тчуамени. Фола со стороны француза не было, но мексиканец так долго не мог подняться с газона, что арбитру пришлось остановить матч. В итоге оказалось, что с Гуардадо, к счастью, все в порядке, травмы нет. Матч продолжился.

'58

Луис Энрике не смог обыграть Менди, и французский защитник отобрал у него мяч.

'58

Бензема нанес удар со штрафного, но мяч пролетел сильно выше ворот. Ни у кого из мадридцев в этом матче не получаются удары со «стандартов».

'57

«Реал» разогнал контратаку, и Гонсалес снес Родриго с ног почти на линии штрафной! Арбитр не стал давать защитнику «Бетиса» желтую карточку, поскольку она стала бы второй. Хотя «горчичник» был бы тут абсолютно заслуженным.

'55

«Огурцы» спокойно отбились после навеса Модрича с углового.

'55

Горячо! Модрич нанес сильный удар в ближнюю «девятку», но Силва задел мяч кончиками пальцев и отправил его на угловой.

'54

Момент! Бензема вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот, но защитник успел прервать этот пас!

'53

Опасно! Морено проник в штрафную «Реала» и пробил, но Куртуа занял правильную позицию и спокойно забрал мяч.

'53

Тчуамени уже десять раз отобрал мяч у соперников.

'52

Родриго перехватил мяч на своей половине поля, отдал на Камавингу, а тот разогнал атаку и покатил на Бензема. Француз прошелся вдоль всей линии штрафной и попытался отдать проникающий пас внутрь сразу мимо троих соперников, однако «огурцы» перехватили мяч.

'50

Винисиус навесил с левого края штрафной в центр, но никто из партнеров не успел замкнуть!

'49

Хуанми нанес дальний удар, но получилось прямо в руки Куртуа.

'47

Винисиус навесил в штрафную «Бетиса», там Алаба скинул на Бензема, и француз попытался пробить, но, во-первых, не попал, а во-вторых, оказался в офсайде.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен! «Реал» играет вничью с очень неудобным для себя соперником — «Бетисом» — на «Сантьяго Бернабеу».

Винисиус открыл счет уже на девятой минуте — шикарно открылся под длинный заброс Алабы из глубины, выиграл борьбу за мяч у защитника и красиво перебросил голкипера «Бетиса» Руя Силву, который рискованно вышел из ворот.

Однако уже на 17-й минуте Каналес сравнял счет — в штрафной получил мяч от Иглесиаса и пробил между ног Куртуа.

Команды радуют нас очень активным скоростным футболом. Да, у «Реала» больше опасных атак, но и «Бетис» не особо закрывается, все время старается что-то придумать впереди.

Спасибо соперникам за такую яркую игру! С нетерпением ждем второго тайма.

'45+1

Модрич нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но снова самоотверженный игрок «Бетиса» заблокировал этот выстрел!

'45

Милитао забросил мяч высоко на левый фланг на Винисиуса, тот отдал на Бензема, а француз красиво пяткой покатил на Родриго! Однако у бразильца не получился удар из пределов штрафной — он попал в защитника.

'44

Алаба нанес прямой удар со штрафного, но мяч свалился с ноги и улетел очень высоко и далеко от ворот.

'43

Гонсалес зацепил ногу Родриго и свалил его на газон прямо перед штрафной «Бетиса». Будет опасный «стандарт».

'43

Винисиус пробил из пределов штрафной, но попал в ногу защитника!

'42

Модрич разогнал быструю атаку «Реала» и отдал на Родриго, а тот сместился с правого фланга в центр и отпасовал на Бензема. Француз, в свою очередь, поделился мячом с Винисиусом, который решил пробить издали, но не преуспел в этом: мяч пролетел сильно выше ворот.

'41

Каналес подал в штрафную «Реала», но Иглесиас промахнулся мимо мяча из очень перспективной позиции!

'40

Опасно! Модрич с углового отдал пас Карвахалю, и тот навесил в центр штрафной «Бетиса». Милитао в карате-прыжке чуть не дотянулся до мяча, чтобы в касание вколотить его в ворота, но все-таки не успел!

'39

Родриго прострелил в штрафную «Бетиса», но защитники прервали передачу и выбили мяч на угловой.

'38

Бензема нанес прямой удар со штрафного, но мяч полетел явно выше ворот.

'38

Камавинга упал после того, как Родригес резко поставил ногу и заблокировал его проход. Желтой карточки здесь не будет, но «Реал» заработал опасный «стандарт» напротив штрафной «Бетиса».

'37

Родриго открылся в штрафной «Бетиса» под заброс за спины защитникам, однако голкипер Силва вовремя выбежал из ворот и в прыжке зафиксировал мяч.

'36

Хуанми чуть не откликнулся на передачу в штрафной «Реала», но Алаба грамотно поставил ему корпус и не подпускал к мячу, пока Куртуа не забрал снаряд.

'35

«Реал» организовал быструю атаку, Винисиус вошел в штрафную с левого фланга и прострелил в центр, но так не оказалось никого из партнеров. Просто не успели так быстро добежать.

'34

«Бетис» очень настырно прессингует мадридцев возле штрафной Куртуа и уже долго не позволяет им выйти в атаку.

'33

Игра возобновилась!

'31

Перерыв на водопой.

'30

Карвахаль сделал красивую закидушку на Бензема в штрафную, и тот готовился нанести удар, но в самый последний момент защитник «Бетиса» снял мяч с ноги француза!

'29

Милитао выдал отличную диагональ на левый фланг, Винисиус принял мяч и отдал пас в центр штрафной на Бензема, но тот не смог принять снаряд под давлением защитников.

'27

Модрич подал с углового на ближнюю штангу, но Тчуамени неудачно сыграл головой — мяч взмыл вертикально вверх и ушел за лицевую.

'27

Модрич подал в центр штрафной, но «огурцы» выбили мяч. Винисиус подхватил снаряд и заработал угловой от ноги защитника «Бетиса».

'26

Защитник «Бетиса» Гонсалес получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Карвахаля.

'24

Момент! Винисиус получил мяч у углового флажка, вошел в штрафную мимо нескольких защитников и покатил под удар Бензема, но француз пробил выше ворот!

'23

«Бетис» владеет мячом 60% игрового времени! «Огурцы» абсолютно не боятся мадридцев, дают жару на «Сантьяго Бернабеу».

'22

Опять момент! Алаба невероятно мощно пробил — мяч просвистел рядом с левой «девяткой»!

'21

Как же опасно! «Реал» заработал угловой. Модрич подал на дальнюю штангу, и Тчуамени очень опасно пробил головой в «девятку», но Руй Силва в красивом прыжке спас свою команду!

'19

Моментище! «Реал» только развел мяч с центра поля, а уже организовал очень опасную атаку. Родриго ворвался в штрафную с левого фланга и прострелил в центр под удар Винисиусу, но тот не попал в створ в нескольких метров!

'17

ГООООЛ!!! «Бетис» очень быстро сравнивает счет! Бывший игрок «Реала» Серхио Каналес забил! Морено ввел мяч из-за боковой сразу в штрафную «Реала», там Иглесиас покатил под удар Каналесу, и тот пробил Куртуа между ног! 1:1 — «Бетис» остается очень сложным соперником для «Реала»!

'15

Луис Энрике пошел в обводку сразу на двоих защитников «Реала», но Менди и Милитао не позволили ему обыграть себя.

'13

Кстати, «Реал» впервые за пять лет забил «Бетису» на «Сантьяго Бернабеу». «Огурцы» — очень неудобный соперник для мадридцев в последние годы.

'11

Ох, как жаль! Вынужденная замена у «Бетиса»: главная сила команды в атаке — Фекир — уходит из-за повреждения, вместо него — бразильский нападающий Луис Энрике.

'9

ГОООООЛ!!! Винисиус шикарно открылся под длинный заброс Алабы из глубины, выиграл борьбу за мяч у защитника и красиво перебросил голкипера «Бетиса» Руя Силву, который рискованно вышел из ворот! 1:0 — «Реал» быстро вышел вперед!

'7

Тчумени исполнил заброс на правый край штрафной, однако Карвахаль не сумел выиграть борьбу за воздух и зацепиться за этот мяч.

'7

Фекир проник в штрафную «Реала», споткнулся об ногу Карвахаля и упал. Судья сказал подниматься.

'6

«Бетис» пока здорово играет в пас и не позволяет «Реалу» часто отобрать мяч. «Огурцы» не так уж редко добираются до штрафной мадридцев. Другое дело, что создать опасные моменты пока не получается, но «Бетис» сохраняет некоторую инициативу.

'5

Карвахаль здорово сыграл в обороне, перехватил пас Фекира в штрафную «Реала», а потом еще и выбил его так, что снаряд ударился в ногу Фекира и ушел за лицевую. Будет удар от ворот.

'3

Каналес исполнил длинный заброс в район штрафной «Реала», но получилось слишком сильно: мяч ушел за лицевую.

'2

«Реал» сразу перехватил мяч на чужой половине поля. Мадридцы очень высоко прессингуют соперника и агрессивно бегут в штрафную оказывать давление на вратаря «Бетиса» Руя Силву в случае потери мяча.

'1

Матч начался! Ждем яркой игры и побольше голов!

17:10

Стартовый состав «Реала»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Эдуарду Камавинга, Родриго, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

17:05

Стартовый состав «Бетиса»: Руй Силва, Юссуф Сабали, Луис Фелипе, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Гвидо Родригес, Андрес Гуардадо, Серхио Каналес, Набиль Фекир, Хуанми, Борха Иглесиас.

17:00

Приветствуем всех поклонников испанского футбола! В рамках 4-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» принимает на своем поле «Бетис», «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

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