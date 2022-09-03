Реал Мадрид

'90+5

Финальный свисток! «Реал» не без труда обыграл «Бетис» со счетом 2:1 на «Сантьяго Бернабеу» и стал единоличным лидером Ла Лиги.

Винисиус открыл счет уже на 9-й минуте — шикарно открылся под длинный заброс Алабы из глубины, выиграл борьбу за мяч у защитника и красиво перебросил голкипера «Бетиса» Руя Силву, который рискованно вышел из ворот.

Однако уже на 17-й минуте Каналес сравнял счет — в штрафной получил мяч от Иглесиаса и пробил между ног Куртуа.

«Реал» сумел склонить чашу весов в свою пользу на 65-й минуте: Карвахаль отдал отличную передачу в штрафную на Вальверде, тот прострелил в центр на Родриго, а бразилец в касание отправил мяч в ворота.

Благодаря этой победе мадридцы набрали 12 очков и остались лидерами чемпионата Испании, а «Бетис» с девятью баллами оказался на втором месте в таблице. Однако теперь «огурцов» могут обогнать «Барселона», «Атлетик» и «Вильярреал», у которых по семь очков и матч в запасе.